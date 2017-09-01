肿瘤医生发声：癌症并不是绝症！牢记三点，治好它不难！

核心提示：癌症不只普通人会得，就连医生也不能幸免！黄山市人民医院胸外科副主任医师徐林友就是一位曾经患有肺癌的医生，那他是如何战胜肺癌的呢？听听他的自述吧！

癌症不只普通人会得，就连医生也不能幸免！黄山市人民医院胸外科副主任医师徐林友就是一位曾经患有肺癌的医生，那他是如何战胜肺癌的呢？听听他的自述吧！

不爱烟酒，肺癌医生确诊肺癌！

我是一个肺癌医生，却在2011年查出肺癌，当时医生给出的诊断是“活不过100天”，可到如今，我还活着。

回忆当时得肺癌的心情，徐林友说：“我一直在心里问自己，作为一个肺癌医生，为什么会得肺癌？”

徐林友吸烟、喝酒很少，而且所住的地方空气污染也并不严重，为何肺癌会“看上”他？

只有100天时间，最终还是选择化疗

作为一个肺癌医生，他明确知道自己所患的这种生存期并不长。

“当医生告诉我只有100天的时间时，我也曾有放弃治疗的想法”他说。

毕竟，化疗的副作用让人难以承受，更何况我也想在最后100天活得体面一些！

不过，我想到自己是一名医生，想到之前放弃治疗的患者，终于还是留在了医院，继续治疗。





确诊肺癌时，我的肺癌已经转移到脑部，所以一开始只能进行放疗，以清除脑部肿瘤。跟其他患者一样，放疗后的我也会出现食欲下降、腹泻等一系列副作用，有时候连吃饭都成了问题，好在这种症状很快缓解了。

后来，上海的医生建议我服用靶向药物，经过基因突变检测后，发现我符合靶向治疗的要求。

在放疗和靶向药物的双重作用下，晚期肺癌终于被打败了。经历了两个月，我身体感觉越来越好，肺部病灶也已经消失，脑中的癌细胞也在慢慢减少，我知道，肿瘤就快离开我的身体了。

2012年去复查时，发现体内的肿瘤已经完全消失。

因为得了肺癌，我更理解患者的家属的感受，对待患者也更加耐心，愿意将自己的经历告诉患者，以鼓励他们勇敢面对肿瘤。





战胜肺癌，我总结出了三点



1. 改变心态，别被肿瘤吓死

因为自己是肿瘤医生，深知癌症的可怕，但又知道它并不是无药可治。在得肺癌的那段时间，虽然会伤心，但心态还算乐观。所以，建议癌友，不要太过惧怕肿瘤，要始终对战胜癌症有信心。

2、接受科学治疗，不要有病乱投医

从患癌以来，我一直坚持吃药、做放疗，最后甚至用上了靶向药。在这整个过程中，我始终没有放弃，但也没有乱来。我建议患者得癌后接受积极正规的治疗，一定不要病急乱投医。

3、改变生活习惯，什么时候开始都不晚

患癌后，我戒掉了烟酒，饮食习惯也一直跟得癌时一样，饮食清淡、荤菜很少，一有空闲时间就呆在家陪妻女。我不知道这些事是否能让我彻底远离癌症，但做好这些，至少心里会安心许多，而且整个人也轻松了。