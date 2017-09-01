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千滚水致癌、味精致癌，这些致癌说究竟是真是假？

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2017-09-0739健康网
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核心提示：说到致癌物，大家多少能说出几样，烟、酒、发霉食物、咖啡……对于我们来说，癌症是“猛虎”，一旦被染上，身心都受到侵害，而且还会连累到家人。有专家提到，很多的癌症都跟吃有关，所以想要把癌症推得更远，首先要做的就是远离致癌物。

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说到致癌物，大家多少能说出几样，烟、酒、发霉食物、咖啡……对于我们来说，癌症是“猛虎”，一旦被染上，身心都受到侵害，而且还会连累到家人。有专家提到，很多的癌症都跟吃有关，所以想要把癌症推得更远，首先要做的就是远离致癌物。

那么，哪些是致癌物？朋友圈里提到的致癌物都靠谱吗？

这几种致癌物，是假的！

1. 隔夜茶

网上有人说，放置时间很长的茶水，其中的亚硝酸盐含量升高，可能诱发癌症。

确实，亚硝酸盐会在体内生成亚硝胺，它是一种强致癌物。但是否致癌，跟亚硝酸盐的含量有关！

生活中的很多食物中都含有亚硝酸盐，如果仅仅放置在空气里几个小时，含量就达到可致癌的地步，那这世界未免太不安全了吧！

所以，隔夜茶并不会致癌！

2. 千滚水

千滚水指的是反复加热的水，道理跟隔夜茶相似，指水在反复煮沸的过程中，亚硝酸盐含量会增加。

但其实这个含量增加的也很少，人体完全可以承受，不会因此致癌。

3. 咖啡

早前，世界卫生组织下属国际癌症研究机构推翻了咖啡致癌的说法，认为咖啡会增加患癌风险的证据不足。后来他们还成立了一个专业调查组，专家研究咖啡致癌的可能性。结果显示，咖啡具有很强的抗氧化作用，但并致癌作用。


4. 可乐致癌

可乐中含有焦糖，而4甲基咪唑是焦糖色素副产物。在2007年，曾有学者进行过一项研究发现，大剂量的4甲基咪唑对老鼠有一定致癌作用，但分析后发现，人需要每天喝1000罐可乐，才能达到那个致癌效果。

5. 鸡屁股致癌

有人说鸡屁股里有很多的有毒物，长期食用会致癌。

其实并非如此，鸡屁股是鸡身上淋巴较多的地方，其中含有大量的巨噬细胞，可以吞噬细菌和病毒，细菌和病毒经巨噬细胞崩解后会暂时聚集在细胞内，并没有致癌物。


不过，长期食用烧烤的鸡肉确实有致癌的可能。

6. 味精致癌

不知何时起，味精成了一个可怕的存在，很多人甚至家里炒菜从来用味精，因为它会致癌。

说味精致癌的理由是：味精过高温后，鲜味剂谷氨酸钠会转化为焦谷氨酸钠，这种物质具有致癌性。

然而谷氨酸钠的致癌性到如今都没有确认，而IARC列出的四级致癌物质中，都没有焦谷氨酸钠，所以这个说法令人怀疑。

当然，世间也存在真的致癌物，比如加工肉类、霉变食物、香烟、槟榔、腌菜和油炸食物等，这些都是已确认的致癌物，所以大家平时一定要小心这些食物，尽量避开，才能减少患癌风险。

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