千滚水致癌、味精致癌，这些致癌说究竟是真是假？

核心提示：说到致癌物，大家多少能说出几样，烟、酒、发霉食物、咖啡……对于我们来说，癌症是“猛虎”，一旦被染上，身心都受到侵害，而且还会连累到家人。有专家提到，很多的癌症都跟吃有关，所以想要把癌症推得更远，首先要做的就是远离致癌物。
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说到致癌物，大家多少能说出几样，烟、酒、发霉食物、咖啡……对于我们来说，癌症是“猛虎”，一旦被染上，身心都受到侵害，而且还会连累到家人。有专家提到，很多的癌症都跟吃有关，所以想要把癌症推得更远，首先要做的就是远离致癌物。
那么，哪些是致癌物？朋友圈里提到的致癌物都靠谱吗？
这几种致癌物，是假的！
1. 隔夜茶
网上有人说，放置时间很长的茶水，其中的亚硝酸盐含量升高，可能诱发癌症。
确实，亚硝酸盐会在体内生成亚硝胺，它是一种强致癌物。但是否致癌，跟亚硝酸盐的含量有关！
生活中的很多食物中都含有亚硝酸盐，如果仅仅放置在空气里几个小时，含量就达到可致癌的地步，那这世界未免太不安全了吧！
所以，隔夜茶并不会致癌！
2. 千滚水
千滚水指的是反复加热的水，道理跟隔夜茶相似，指水在反复煮沸的过程中，亚硝酸盐含量会增加。
但其实这个含量增加的也很少，人体完全可以承受，不会因此致癌。
3. 咖啡
早前，世界卫生组织下属国际癌症研究机构推翻了咖啡致癌的说法，认为咖啡会增加患癌风险的证据不足。后来他们还成立了一个专业调查组，专家研究咖啡致癌的可能性。结果显示，咖啡具有很强的抗氧化作用，但并致癌作用。
4. 可乐致癌
可乐中含有焦糖，焦糖色素的副产物。在2007年，曾有学者进行过一项研究发现，大剂量的4甲基咪唑对老鼠有一定致癌作用，但分析后发现，人需要每天喝1000罐可乐，才能达到那个致癌效果。而4甲基咪唑是
5. 鸡屁股致癌
有人说鸡屁股里有很多的有毒物，长期食用会致癌。
其实并非如此，鸡屁股是鸡身上淋巴较多的地方，其中含有大量的巨噬细胞，可以吞噬细菌和病毒，细菌和病毒经巨噬细胞崩解后会暂时聚集在细胞内，并没有致癌物。
不过，长期食用烧烤的鸡肉确实有致癌的可能。
6. 味精致癌
不知何时起，味精成了一个可怕的存在，很多人甚至家里炒菜从来用味精，因为它会致癌。
说味精致癌的理由是：味精过高温后，鲜味剂谷氨酸钠会转化为焦谷氨酸钠，这种物质具有致癌性。
然而焦谷氨酸钠的致癌性到如今都没有确认，而IARC列出的四级致癌物质中，都没有焦谷氨酸钠，所以这个说法令人怀疑。
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