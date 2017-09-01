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在这种环境下工作，你不得癌才怪！高危职业如何防癌？

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2017-09-0739健康网
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核心提示：有一种癌叫“职业癌”，指的是工作时，长期接触工作过程中的物质而致癌。不过，这种癌并不是绝对的，它只是比常人患癌几率更大。那究竟哪些职业的人更易患癌呢？

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有一种癌叫“职业癌”，指的是工作时，长期接触工作过程中的物质而致癌。不过，这种癌并不是绝对的，它只是比常人患癌几率更大。那究竟哪些职业的人更易患癌呢？

石棉工、矿工、交警、消防员——易患肺癌

这几类人需要经常接触到有毒的气体和粉尘，久而久之，对肺会造成损伤。

尤其是做石棉工作的人，他们的肺部受损最为严重：

肺具备一定的弹性，而这个职业的人每天跟石棉打交道，一不小心就会把石棉粉尘和纤维吸入肺部，可引起肺间质纤维化，渐渐使肺变硬。

油漆工、皮革工——易患白血病

刷上油漆后，光闻一会就那么难受，更何况油漆工人了。

他们每天工作都需要接触到油漆，按每天8小时算，一周下来就要闻40个小时，试想想，这得多么难受啊！

油漆和皮革的气味之所以那么重，就是因为它其中有大量有害物质：二甲苯、甲苯、丙烯腈、甲醛、丁二烯和苯，这些物质可通过呼吸道、消化道或皮肤进入体内，轻则引起中毒，重则可诱发白血病。


经常倒夜班的女性——易患乳腺癌

很多工作都需要倒夜班，如医务工作者、飞机火车工作人员。这些经常上夜班的人患乳腺癌风险尤其高。

数据显示，经常上夜班的人患乳腺癌风险是正常人的1.4-1.5倍。研究人员认为，这类人群经常昼夜颠倒，身体分泌褪黑素减少，从而增加患癌风险；

另一方面，褪黑素只在晚上分泌，而明亮的灯光会抑制褪黑素分泌，也会增加乳腺癌风险。

从事橡胶添加剂及颜料生产的工人——易患膀胱癌

跟油漆一样，生产橡胶也会产生芳香胺等强致癌物，有些橡胶中甚至含有萘胺和联苯胺，长时间接触，患膀胱癌的风险比常人高61倍。


从事沥青工、锅炉工的人——易患皮肤癌

沥青工、锅炉工需要经常接触煤焦油和煤烟，这些会加大患皮肤癌风险；

此外，经常接触杀虫剂、放射线的人，也比常人更易得癌。

值得注意的是，“职业癌”的潜伏期很长，所以在这段时间内，只要加强日常防护，养成良好的工作习惯、加强身体锻炼、定期体检，也是可以降低自己得癌几率的。

提醒：以上人群属于患癌高危人群，所以一定要定期做防癌体检，以便及早察觉癌症。

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