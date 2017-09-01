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因感染幽门螺杆菌，准岳母棒打鸳鸯！如何才能不被传染？

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2017-09-0539健康网
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核心提示：日前，武汉市中心医院发生了一件很奇葩的事，起因竟是幽门螺杆菌。

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日前，武汉市中心医院发生了一件很奇葩的事，起因竟是幽门螺杆菌。

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查出幽门螺杆菌 准岳母要拆散小情侣

9月2日上午，一对母女走进武汉市中心医院消化内科主任吴杰的办公室，二人情绪很激动，医生安抚了她们的情绪，再通过询问才了解到，原来小朱跟男友在一起很久了，已经到了谈婚论嫁的地步，却没想到男友查出感染了幽门螺杆菌，小朱的母亲特别担心，认为幽门螺杆菌会传染，为了保护女儿，想要她跟男友分手。

吴主任了解了二人的担忧，于是也没有多说什么，先让小朱去检查一下是否有感染。结果显示，小朱并没有感染，但她的母亲仍旧十分担心，毕竟它是会传染的，以后一起吃饭不可避免，万一传染了胃癌可怎么办？

为了消除她们的顾虑，吴主任告诉她们幽门螺杆菌并非一定会得胃癌，它只是胃癌的病因之一。目前中国约有一半的人感染了幽门螺杆菌，所以它是一个很普遍的现象，感染后对身体并没有很大影响。平时只要做好用餐卫生，是可以避免传染的。

在吴主任的耐心解说下，母女俩终于放心地回去了。


幽门螺杆菌跟胃癌，关系到底有多深？

流行病学调查发现，幽门螺杆菌感染与胃癌之前具有相关性，有幽门螺杆菌感染的人患上胃癌的可能性是未感染的人的4倍。

不过，专家解释说，并不是所有的幽门螺杆菌都会导致胃癌，只有含有CagA基因、具有空泡毒素活性的菌群，才有可能。而一般的幽门螺杆菌感染对人体基本没有影响。

统计发现，目前我们幽门螺杆菌感染的人群占到了一半，如果感染了幽门螺杆菌就会得胃癌，那也就是说目前胃癌发生率就该是50%，然而真实数值远远比这个低。

所以，即使感染了幽门螺杆菌也不用太过担心，只要遵医嘱服药，避开其他致癌因素，也不会得胃癌。


感染了幽门螺杆菌，需要治疗吗？

吴杰强调，不少人听到幽门螺杆菌感染，就担心自己得胃癌，不管三七二十一就吃药。可他认为，如果没有症状，胃黏膜损伤小，不一定需要治疗，可以遵从医生的建议定期观察。

但如果患者本身就有消化性溃疡，那就毕竟要立即治疗，因为幽门螺杆菌是引起溃疡和溃疡复发的原因。

目前临床上治疗幽门螺杆菌感染的方案主要为「质子泵抑制剂+铋剂+两种抗生素」四联疗法，整个治疗周期为14天。

如果首次感染，只需在医生指导下服药，一般一个疗程后就可除根；

如果首次没有根除，继续治疗，需要根据耐药性，来重新选择抗生素。


感染了幽门螺杆菌，家人如何避免被传染？

网上有人说“一人感染，传染给全家”的说法，虽然有些夸张，但也有一定道理，毕竟幽门螺杆菌确实具有传染性。

接吻、吃饭、共用牙刷都有可能被传染，所以幽门螺杆菌的感染存在家族聚集性。

想要不被感染，就要做到两点：

★幽门螺杆菌主要经口腔进入人体，这种细胞常存在于牙垢和唾液中，因此注意口腔卫生、定期更换牙刷是预防感染的重要措施；

★还要改变我们固有的用餐模式，可以选择分餐制或使用公筷；

★大人不要用嘴对嘴的方式喂食孩子，这样会把幽门螺杆菌传染给孩子。

需要注意的是，感染了幽门螺杆菌并没有明显的症状，所以平时要注意体检，这样才能及时发现它，并进行治疗。

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