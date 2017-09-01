癌细胞最怕3件事！全部做到，清空全身癌细胞

核心提示：虽然中国医学发展很快，在某些癌症的治疗上，与西方不相伯仲，但大多数的癌症，仍然是无法治愈的！作为普通老百姓，我们想要的很简单，就是想安乐死，可这个简单的愿望都不能实现，为什么癌症一直无法攻克？可能跟这些“怪脾气”有关！

人为什么会得癌症？虽然主要原因目前还未可知，但很多学者认为是基因在某些不良因素的刺激下发生了变异。也就是说，它原本是“好人”，后来变“坏”了而已。

虽然中国医学发展很快，在某些癌症的治疗上，与西方不相伯仲，但大多数的癌症，仍然是无法治愈的！作为普通老百姓，我们想要的很简单，就是想安乐死，可这个简单的愿望都不能实现，为什么癌症一直无法攻克？可能跟这些“怪脾气”有关！

“怪脾气”一、跟普通细胞不一样

既然它是坏细胞，那自然就会跟普通细胞不一样，那究竟哪些不一样呢？

首先，细胞有它固定的形态，而癌细胞则没有正常细胞的形态；

其次，癌细胞按分化高低来判断它的恶性程度，分化越高，恶化越低，它与正常细胞更相似；分化越低，则表示它跟正常细胞不一样，而未分化的细胞则和正常细胞完全不一样了。所以，依靠外观，完全不能判断它的来源在哪里。





“怪脾气”二、不受控制



“坏”细胞之所以坏，就是因为它不懂规矩，不遵守秩序，不受控制。一旦生成，就会不受控制地生长，这样就会对身体带来伤害和破坏。

“怪脾气”三、具有转移和侵袭能力

癌细胞之所以很可怕，最主要的一点就是它会扩散转移，我们假设一下，如果癌症不会扩散转移，那只要把原发地的肿瘤切除，再加以控制就好了，并不会危及性命。

但癌细胞并不会这么乖，它不老实，总喜欢乱跑，还会侵犯其他器官和组织，并把癌细胞转移到别处，这样即使已经把可见肿瘤给切除，但其他转移的癌细胞还在继续繁殖。最终导致整个机体的秩序混乱，危及性命。

由此可见，癌症到了中晚期，几乎大局已定，所以我们对抗它的唯一有效方法就是尽早发现它！

癌细胞最怕3件事

1、怕热

有专家曾说过，用42度以上的高温，可以杀死癌细胞。其实，早在很久之前，就有用“热疗法”治疗癌症的案例。





研究人员说，癌细胞比正常细胞更“怕热”，所以在同样的加热温度下，癌细胞受热后会停止生长，正常的正常的组织细胞却不会有任何异样，这样就可以达到消灭癌细胞的目的。

不过，热疗需要在医学设备的辅助下完成，因为人体导热性很差，所以单纯地靠火烤、蒸桑拿是无法消灭癌细胞的。

??2、怕健康的身体??



人自身是有免疫机能的，当身体很好的时候，免疫力强，癌细胞无法生成。一旦生病，免疫力下降或器官受损，癌细胞就会“趁 虚而入”。

所以，平时一定要做积极的锻炼，纠正不良生活习惯，提高睡眠质量，让身体更健康。

3、怕良好的心态

癌细胞也怕有好心态的人。

近代的很多研究发现，引起肿瘤的主要原因之一就是免疫功能的抑制，而多项研究也证明，不良情绪确实会抑制人体的免疫机能，阻碍免疫系统消灭癌细胞。

所以保持良好的心态对预防癌症的防治有至关重要的作用。