神奇！为什么肝、肺、肾都会得癌，偏偏心脏不会得？

核心提示：癌症的发病率越来越高，肺、肝、食道、皮肤、胆囊、胃都会得癌，甚至还有喉癌、口腔癌、舌癌和鼻咽癌，似乎身体的每一个部位照顾不周，都会惹来癌症。然而，却从来没有听说过心脏肿瘤。心脏作为人体的“CPU”，难道它就不会得癌吗？

癌症的发病率越来越高，肺、肝、食道、皮肤、胆囊、胃都会得癌，甚至还有喉癌、口腔癌、舌癌和鼻咽癌，似乎身体的每一个部位照顾不周，都会惹来癌症。然而，却从来没有听说过心脏肿瘤。心脏作为人体的“CPU”，难道它就不会得癌吗？

心脏属火，所以不易生癌？

对于心脏不易得癌的说法，小编也听到很多传言，有人说：心脏不会得癌，主要是因为它在中医五行里属火，身体中的大部分热能都是由它提供的，所以它不会得癌！

很明显，这种说法不靠谱！那究竟为什么心脏不得癌呢？

1.心脏是什么？



心脏是由心肌构成，心肌是一种横纹肌，心肌细胞通过自身的变化而出现节律性的兴奋，进而使心脏有节律地收缩和舒张，从而推动血液流动，给各器官和组织供应氧气和营养物质，同时带走二氧化碳。





2.心脏会出现癌症吗？

首先要说明的是，心脏是会得癌症的。

尽管心脏大部分是心肌，但还有一部分是血管，所以血管肉瘤还是有可能出现的；此外，横纹肌肉瘤也会在心脏上出现，不过这种肿瘤多发生在婴幼儿身上，而且患病几率很低。

再者，有报道显示，原发性心脏肿瘤也是有可能出现的，它的发病率在0.1%-0.25%左右，也就是说，心脏会得癌症，只是发病率太低，临床很少遇到。

而比较常见的心脏肿瘤多是良性的，如??乳头状弹性纤维瘤和心脏粘液瘤。?





3.为什么心脏不易得癌症？

众所周知，得癌症的根本原因还是基因突变，突变是建立在细胞分裂的基础上的，而心肌细胞跟身体的其他细胞不同，它已经高度分化，不会再分裂增殖，所以很难出现原发性癌症。

一般情况下，正常的体细胞需要附在固定的表面上生长，一旦增殖达到限度，就会停止分裂。癌细胞则不同，它的增殖没有限制，甚至不需要固定，没有密度限制，可以持续分裂。但如果它需要转移，那就需要找一个地方安营扎寨，这点其他脏器可以满足它，唯独心脏不能！

因为心脏血流速度太快，癌细胞还没“站稳脚跟”，就被血液给带走了，因此，心脏不仅自己难以得癌，也很难成为癌细胞的转移区域。