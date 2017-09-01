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痛惜！29岁IT小伙因胃癌离世，入院不到一个月！

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2017-09-0339健康网
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核心提示：胃癌是一种很常见的恶性肿瘤，多发于中老年人，可没想到，年仅29岁的小伙竟因他而离开人世。

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胃癌是一种很常见的恶性肿瘤，多发于中老年人，可没想到，年仅29岁的小伙竟因他而离开人世。

29岁小伙因胃癌离世，留下60岁父母

29岁的小高前不久出现了腹胀现象，去医院做了检查发现肚子里腹水，最后确诊为胃癌，而且已经出现了淋巴结转移。

父母得知病情后，陪着儿子来到了北京治疗，为了那一丝希望，一家人跑遍了北京各大知名医院，花了不少钱，可得到的还是“没办法”三个字。

眼看儿子病情越来越重了，150斤的大汉瘦成了120斤，父母放弃了求医之路，找了一家医院做化疗，只想让儿子最后的日子好过一些，至少不能饿死。

终究，“死神”还是来了，住院不到一个月，小高就离开了人世。


小高才29岁，正是抵抗力最旺盛的年纪，可为什么会得胃癌呢？

经医生介绍，小高是做IT的，一直很有上进心，为了挣更多的钱，每天加班熬夜，餐餐点外卖，忙的时候连饭都懒得吃，再加上平时工作忙、基本不运动，日积月累，身体就被拖垮了。

年轻白领频繁患癌，有5个原因

深圳市第五人民医院肝病科主任医师徐克成表示，年轻人患癌早已不是稀罕事，至于原因，他提到五点：


1、饮食：不良饮食习惯是诱发癌症的主要原因之一，如消化系统肿瘤和乳腺癌都跟饮食大有关系；

2、吸烟：男性患的主要癌症就是肺癌，吸烟除了影响自身健康之外，旁人吸到二手烟，也会诱发疾病；

3、缺少运动：白领多是室内工作，平时缺乏运动，免疫力也跟着下降；另一方面，久坐还会导致肥胖，而肥胖是多种癌症的诱因；

4、心理因素：压力大、易焦虑、情绪波动大也是白领患癌的主要原因；

5、病毒或细菌感染：如肝癌，多由乙肝转化而来；鼻咽癌与EB病毒关系密切；宫颈癌与HPV病毒有关；胃癌与幽门螺杆菌相关。

所以对于年轻白领来说，远离癌症的最好方法就是改变不良生活习惯、学会自我减压，这样就能减少致癌诱因，把癌症推得更远。

此外，大家还要养成定期检查的好习惯，这样也能帮助你早期发现癌症苗头”。

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