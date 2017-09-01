39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

10岁女童因腹痛难忍，一检查医生就说赶紧做手术！

癌症文章排行榜
2017-09-0239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：对于肿瘤，人们一直以为是中老人该关心的问题，可随着生活方式的改变，癌症的发病人群越来越年轻，甚至连孩子都不放过。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

对于肿瘤，人们一直以为是中老人该关心的问题，可随着生活方式的改变，癌症的发病人群越来越年轻，甚至连孩子都不放过。

10岁女童因肚子痛紧急入院 竟发现7厘米畸胎瘤

近日，10岁的星星总喊肚子痛，去到当地检查，发现原来卵巢长了巨大的畸胎瘤。

据医生介绍，星星的卵巢因肿瘤扭转了两圈，必须马上做手术摘除。

在腹腔镜里可以看到，星星的一边卵巢已经变成了紫黑色，里面有一个7厘米的肿瘤。紫黑色的部分表示已经缺血坏死，医生只能先切除坏死卵巢，再一步步把畸胎瘤剥离出来。

医生表示，畸胎瘤属于比较罕见的肿瘤，大多数为良性，也有很低的几率是恶性，所以建议大家，发现畸胎瘤后要第一时间去检查，然后遵医嘱进行治疗。


畸胎瘤到底是胎，还是瘤？

畸胎瘤是卵巢生殖细胞肿瘤很常见的一种，它来源于生殖细胞，含有内胚叶、外胚叶和中胚叶三种组织成分，瘤子里会有皮肤、牙齿、毛发、肠胃、肌肉等，所以看起来有点像怪胎。

临床上的畸胎瘤有好几种，其中九成是囊性成熟畸胎瘤，又称为皮样囊肿，可发生于幼儿，但主要患病人群还是20-30岁的成年女性。

如何早期发现畸胎瘤？

畸胎瘤往往症状不明显，除非出现感染、破裂、扭转时，才可能出现腹痛、下腹酸胀等症状。虽然不明显，但也并非无迹可寻。


随着肿瘤体积的增长，可能会引起一系列压迫症状，如压迫直肠，引起下坠感或排便不畅；压迫膀胱，会引起排尿困难和尿频。

此外，如果肿瘤直径大于5厘米，重心会偏于一侧，这时就会造成卵巢的扭转，如果长时间没进行治疗，卵巢会缺血坏死，最终不得不切除整个卵巢。

即使没有发生扭转，当肿瘤长到10cm大时，卵巢的正常组织也大部分破坏，手术摘除畸胎瘤后，卵巢功能也回不到最初的状态。

医生提醒，卵巢畸胎瘤是不会自愈的，而且至今为止没有药物可以治疗，只能通过手术摘除。

临床上一般通过开腹手术或腹腔镜摘除，对中等大小的畸胎瘤首选腹腔镜，这种方法创伤小，患者能更快恢复；如果是恶性畸胎瘤或瘤体太大，宜选择开腹手术。

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

畸胎瘤 肿瘤

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

槟榔会致癌吗？槟榔会致癌吗？
子宫肌瘤怎么治疗子宫肌瘤怎么治疗
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 男人早泄吃什么调理好？ 男人早泄吃什么调理好？

男人早泄吃什么调理好？被早泄困扰的男性不在少数，除了就…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈