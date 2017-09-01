10岁女童因腹痛难忍，一检查医生就说赶紧做手术！

核心提示：对于肿瘤，人们一直以为是中老人该关心的问题，可随着生活方式的改变，癌症的发病人群越来越年轻，甚至连孩子都不放过。

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对于肿瘤，人们一直以为是中老人该关心的问题，可随着生活方式的改变，癌症的发病人群越来越年轻，甚至连孩子都不放过。

10岁女童因肚子痛紧急入院 竟发现7厘米畸胎瘤

近日，10岁的星星总喊肚子痛，去到当地检查，发现原来卵巢长了巨大的畸胎瘤。

据医生介绍，星星的卵巢因肿瘤扭转了两圈，必须马上做手术摘除。

在腹腔镜里可以看到，星星的一边卵巢已经变成了紫黑色，里面有一个7厘米的肿瘤。紫黑色的部分表示已经缺血坏死，医生只能先切除坏死卵巢，再一步步把畸胎瘤剥离出来。

医生表示，畸胎瘤属于比较罕见的肿瘤，大多数为良性，也有很低的几率是恶性，所以建议大家，发现畸胎瘤后要第一时间去检查，然后遵医嘱进行治疗。





畸胎瘤到底是胎，还是瘤？

畸胎瘤是卵巢生殖细胞肿瘤很常见的一种，它来源于生殖细胞，含有内胚叶、外胚叶和中胚叶三种组织成分，瘤子里会有皮肤、牙齿、毛发、肠胃、肌肉等，所以看起来有点像怪胎。

临床上的畸胎瘤有好几种，其中九成是囊性成熟畸胎瘤，又称为皮样囊肿，可发生于幼儿，但主要患病人群还是20-30岁的成年女性。

如何早期发现畸胎瘤？

畸胎瘤往往症状不明显，除非出现感染、破裂、扭转时，才可能出现腹痛、下腹酸胀等症状。虽然不明显，但也并非无迹可寻。





随着肿瘤体积的增长，可能会引起一系列压迫症状，如压迫直肠，引起下坠感或排便不畅；压迫膀胱，会引起排尿困难和尿频。

此外，如果肿瘤直径大于5厘米，重心会偏于一侧，这时就会造成卵巢的扭转，如果长时间没进行治疗，卵巢会缺血坏死，最终不得不切除整个卵巢。

即使没有发生扭转，当肿瘤长到10cm大时，卵巢的正常组织也大部分破坏，手术摘除畸胎瘤后，卵巢功能也回不到最初的状态。

医生提醒，卵巢畸胎瘤是不会自愈的，而且至今为止没有药物可以治疗，只能通过手术摘除。

临床上一般通过开腹手术或腹腔镜摘除，对中等大小的畸胎瘤首选腹腔镜，这种方法创伤小，患者能更快恢复；如果是恶性畸胎瘤或瘤体太大，宜选择开腹手术。