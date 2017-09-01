得了这种病，生命已进入倒计时！留意5个早期信号

核心提示：看起来健康的人就不会得病了吗？疾病可没你想像的那么简单，更多的是到了很严重时才出现明显症状。所以，想要身体健康，就要提前做好预防。

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看起来健康的人就不会得病了吗？疾病可没你想像的那么简单，更多的是到了很严重时才出现明显症状。所以，想要身体健康，就要提前做好预防。

腹痛一周，暴瘦20斤，竟是“癌王”作怪

一个月前，刘先生就出现腹胀，食欲下降的现象。因为自己一直有萎缩性胃炎，以为这些症状只是胃炎引起的，所以也没管，吃些胃药就了事。可一周前，腹胀消失，出现了腹痛，终于忍不住了才来到医院。

听了患者的自述，医生认为刘先生的病并不是胃炎那么简单。于是看了刘先生的身体，发现他虽然年过50，却很瘦，而且皮肤比较黄，眼窝也凹陷了。

医生问：“你是一直这么瘦吗？”

“最近一个月食欲不太好，所以瘦了很多，大约有20斤吧！”

确实，食欲这么差，身体不舒服，人自然会瘦。然而在医生看来，这是重大疾病的危险信号。





医生让刘先生去做了腹部CT，结果并不意外，就是胰腺癌，而且已经出现肾上腺和肝脏转移。

医生立马安慰患者说没什么大问题，等患者走开，医生才告诉家属真实病情。

“现在肿瘤已经出现了转移，救不了了！”听完这句话，家属抱头痛哭。

医生介绍，胰腺癌是一种难以发现，发展迅速，治疗效果又非常差的恶性肿瘤，在肿瘤界有“癌王”之称，大多数确诊时就已经到了中晚期。所以应对这类肿瘤，一定要及时发现它的早期变化，才能抓住治疗时机，挽回性命。

胰腺癌的早期5大信号

??上海交通大学医学院附属仁济医院王理伟??表示，没有人会无缘无故患病，只是我们都错过了身体的细微变化而已。对付胰腺癌这种恶化程度很高的癌症，更应该打起十二分精神，一旦发现蛛丝马迹，立即就医。





1. 上腹不适

胰腺癌早期上腹或左肋会出现疼痛，有些还会向前胸、右肩和痛部放射，不过这些症状容易与其他疾病混淆。

此外，患者还会出现持续性腹痛，一般在饭后加重。

2. 消化道症状

患者还会出现上腹饱胀、消化道出血、恶心、便秘、黑便、腹泻等消化道症状，且发病后，短期内出现体重减轻、身体疲乏现象。

3. 黄疸

黄疸一般出现在胰腺癌晚期，主要表现为尿液颜色加深、角膜和皮肤发黄。

??4. 血糖波动

少数病人发病时突然出现血糖波动，因为常被误诊为糖尿病。

5. 发热

部分患者在患病初期会出现发热现象，高热、低热都可发生，同时还会伴有关节肿痛等症状。