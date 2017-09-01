4种癌最会“藏”，想要发现不难！就看你愿不愿意

核心提示：据统计，近年来随着我们癌症的高发，每天都会有7700人被癌症“夺去”生命，癌症已经成为了我国居民的头号杀手，一周前还一起聊天的人可能下周就被检查出癌症晚期，为此我们不禁会问，为什么癌症一旦发现很多都是晚期呢？

据统计，近年来随着我们癌症的高发，每天都会有7700人被癌症“夺去”生命，癌症已经成为了我国居民的头号杀手，一周前还一起聊天的人可能下周就被检查出癌症晚期，为此我们不禁会问，为什么癌症一旦发现很多都是晚期呢？

首先，我们需要知道的是人体内的癌细胞不容易被发现，而且我们每个人体内都有癌细胞的存在，但并不是每个人都会发展为恶性肿瘤，很多癌症患者是因为辐射、毒素、激素刺激等情况下，才容易出现。

很多较小的肿瘤在体检时也不容易被检测到，如直径小于1公分的肿瘤可能含有十亿个癌细胞，如果在早期体检时被错过，那么癌细胞就会成倍的增长，这个过程可能快到几周，慢到几年、几十年。

其次并非所有的体检都能发现癌症，因为正常的体检，一般都是检查血常规、尿常规、内脏功能等，并不没有刻意的检查癌细胞。而很多癌症早期并不会影响血液、尿液以及内脏功能被发现，所以也造成癌症早期难发现的情况。





很多癌症早期没有症状或征兆并不明显，如肝癌、胃癌，可能被当做老胃病。卵巢癌导致的出血可能被当做月经不调、更年期等。还有一部分人忽视了自己是癌症的高危人群，因为有的癌症有一定的遗传性。

哪些癌症不容易被发现？

1.肺癌

很多肺癌的患者可能第一年胸片正常，第二年就变成了癌症三期。近年来肺癌发生率在增高，初期会出现咳嗽、咳血、胸闷、气急等，但容易被误诊。40岁以上的老烟民、长期接触二手烟、环境污染严重、有肺癌家族病史等人群，都属于肺癌的高危患者。

2.肝癌

我国是肝癌大国，并且男性患者远超女性患者。慢性肝病患者、酗酒人群、肝癌高发地区人群，他们都属于肝癌的高危患者，最好每6个月体检一次。





3.卵巢癌

卵巢癌不仅难发现，死亡率也高。一般患有乳腺癌、子宫内膜癌的患者，也是卵巢癌的高危人群。并且卵巢癌还具有遗传性。50岁以上绝经女性，未婚、晚婚、不哺乳、不育女性等，属于卵巢癌高危人群。

4.胃癌

胃癌可以说是我国恶性肿瘤中发病率最高的，男性多于女性，多发于50岁以上人群。萎缩性胃炎、幽门螺杆菌感染、吸烟、高盐饮食等，都可能属于高危因素，最好能够每年进行一次胃镜检查。