39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

4种癌最会“藏”，想要发现不难！就看你愿不愿意

癌症文章排行榜
2017-09-0539健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：据统计，近年来随着我们癌症的高发，每天都会有7700人被癌症“夺去”生命，癌症已经成为了我国居民的头号杀手，一周前还一起聊天的人可能下周就被检查出癌症晚期，为此我们不禁会问，为什么癌症一旦发现很多都是晚期呢？

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

据统计，近年来随着我们癌症的高发，每天都会有7700人被癌症“夺去”生命，癌症已经成为了我国居民的头号杀手，一周前还一起聊天的人可能下周就被检查出癌症晚期，为此我们不禁会问，为什么癌症一旦发现很多都是晚期呢？

首先，我们需要知道的是人体内的癌细胞不容易被发现，而且我们每个人体内都有癌细胞的存在，但并不是每个人都会发展为恶性肿瘤，很多癌症患者是因为辐射、毒素、激素刺激等情况下，才容易出现。

很多较小的肿瘤在体检时也不容易被检测到，如直径小于1公分的肿瘤可能含有十亿个癌细胞，如果在早期体检时被错过，那么癌细胞就会成倍的增长，这个过程可能快到几周，慢到几年、几十年。

其次并非所有的体检都能发现癌症，因为正常的体检，一般都是检查血常规、尿常规、内脏功能等，并不没有刻意的检查癌细胞。而很多癌症早期并不会影响血液、尿液以及内脏功能被发现，所以也造成癌症早期难发现的情况。


很多癌症早期没有症状或征兆并不明显，如肝癌胃癌，可能被当做老胃病卵巢癌导致的出血可能被当做月经不调、更年期等。还有一部分人忽视了自己是癌症的高危人群，因为有的癌症有一定的遗传性。

哪些癌症不容易被发现？

1.肺癌

很多肺癌的患者可能第一年胸片正常，第二年就变成了癌症三期。近年来肺癌发生率在增高，初期会出现咳嗽、咳血、胸闷、气急等，但容易被误诊。40岁以上的老烟民、长期接触二手烟、环境污染严重、有肺癌家族病史等人群，都属于肺癌的高危患者。

2.肝癌

我国是肝癌大国，并且男性患者远超女性患者。慢性肝病患者、酗酒人群、肝癌高发地区人群，他们都属于肝癌的高危患者，最好每6个月体检一次。


3.卵巢癌

卵巢癌不仅难发现，死亡率也高。一般患有乳腺癌子宫内膜癌的患者，也是卵巢癌的高危人群。并且卵巢癌还具有遗传性。50岁以上绝经女性，未婚、晚婚、不哺乳、不育女性等，属于卵巢癌高危人群。

4.胃癌

胃癌可以说是我国恶性肿瘤中发病率最高的，男性多于女性，多发于50岁以上人群。萎缩性胃炎、幽门螺杆菌感染、吸烟、高盐饮食等，都可能属于高危因素，最好能够每年进行一次胃镜检查。

卵巢癌

肺癌肝癌

常见症状：月经失调 消瘦

并发症状：卵巢肿瘤破裂 继发性腹膜炎

相关检查：腹部平片 腹部CT

推荐用药：卡铂注射液

卡铂注射液

主要用于不能耐受顺氯氨铂治疗所...[详细]

￥251.8购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号首都医科大学附属北京…预约挂号

推荐医生：贺用和 主任医师李子庭 主任医师武永忠 主任医师

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

卵巢癌 肝癌 肺癌 胃癌

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
多囊卵有什么症状多囊卵有什么症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 良性肿瘤和恶性肿瘤有什么区别？ 良性肿瘤和恶性肿瘤有什么区别？

体检的时候发现肿瘤，一般都会进一步检查是良性还是恶性，…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈