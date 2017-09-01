肿瘤主任：做好5件事，不让肺“黑化”！不仅仅是戒烟

核心提示：一般来说，肺越黑，代表病变越严重。普通烟民的肺多半在第一级和第二级，这样的肺更容易患上肺癌。

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指导专家：



党委副书记、胸外二科主任 杨跃??

呼吸科主任 蔡绍曦



作为一个从业数十年的专业医生来说，杨跃对肺的了解很深，也明确知道吸烟对肺部造成的伤害。

“他们的肺无一例外是黑肺”，杨跃说。尤其是50岁以上的老烟民，他们的肺最黑，这是因为肺内的脏东西累积较多。

据他描述，曾经给一个患者肺叶做病理检查，切开肺组织后，手套全变黑了，整个肺就像一块煤炭一样。他表示，虽然临床上见到的黑肺多属于中老年人，但由于环境污染，现在的很多年轻人也会出现黑肺。

你的肺黑成什么样了？

杨路说，黑肺也分等级：第一级是像黑炭一样黑；第二级是接近全黑，但摸上去还有弹性；第三级就像撒了黑芝麻一样，有弹性，但摸起来有颗粒感。

一般来说，肺越黑，代表病变越严重。普通烟民的肺多半在第一级和第二级，这样的肺更容易患上肺癌。

尤其值得一提的是具备3个“20”的烟民，他们患肺癌几率甚至比不吸烟的人高出13-25倍。

让肺变黑，这些也是“罪魁祸首”

除了吸烟之外，环境污染也会让肺一天天变黑，如厨房油烟、雾霾天气、二手烟、汽车尾气、空气中的有害气体和粉尘等。

专家表示，“肺癌患者并不一定都会吸烟，有的人即使从不吸烟，但长期吸入二手烟，也会得肺癌。”

此外，临床上也有不少的女性肺癌患者，他们得肺癌的原因主要是二手烟和厨房油烟。





为什么肺会变黑？机制是这样的

肺之所以会变黑，还是跟吸入的有害气体有关。

以吸烟为例，香烟烟雾中的有毒物质，会沉积在肺泡上，时间一长，肺泡膜就会变黑、增厚，就像厨房里的窗户一样，时间一久就会蒙上一层油烟，这样外界的新鲜空气就进不来了。

烟雾中还有些有毒物质除了会使肺变黑之外，还会直接刺激呼吸道细胞突变，使它恶变成肺癌。

防肺癌：让肺顺畅呼吸

杨教授表示，如今肺癌发病率逐渐上升，很多人为了避免得肺癌，也会选择戒烟。但引起肺癌的因素不只这一个，所以最好的防肺癌方法就是给肺呼吸新鲜空气，让它不变黑。

1. 关注肺部功能

如果长期出现血痰、咳嗽应及时去医院检查。

蔡绍曦教授提到，建议40岁以上的吸烟者每年查一次肺功能。





2. 尽可能选择好空气

蔡绍曦教授建议大家，雾霾天应减少出门，如果想要锻炼，最好等晴天再出门；

早上上班时可以提早一点出门，这样能减少吸入汽车尾气；

发动车子后，先打开车窗通风5分钟，释放出有害物质再出发。

3. 雾霾天出门，记得戴口罩

蔡绍曦说，口罩可以滤除空气中大部分的细菌和粉尘。普通人只需要选择纯棉白纱布口罩就可以达到目的。而一些高档的活性炭口罩和N95口罩，都有禁忌人群，佩戴前要了解清楚。



4. 保持空气洁净

房间要记得多通风；做饭时要打开抽油烟机，炒完菜后运行5分钟后再关；可适当使用空气净化器。

5. 多吃蔬果

平时多吃新鲜蔬果、补充维生素E、适量喝葡萄酒也有助于预防肺癌。