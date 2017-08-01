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肝癌早期几乎无症状！牢记5个秘诀，让你一生不得肝癌

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2017-08-3139健康网
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核心提示：很多肝癌患者表示，平时身体健康，年年体检都没问题，可突然得了肝癌，而且还是晚期，这是为什么呢？

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我国是乙肝大国，光乙肝病毒携带者就达9000万，肝癌患病数占到全球近一半。为什么得肝癌，如何预防肝癌是每个人都关注的信息。

为什么肝癌一发现就是晚期？

很多肝癌患者表示，平时身体健康，年年体检都没问题，可突然得了肝癌，而且还是晚期，这是为什么呢？

原因：肝癌早期多数无症状

临床上很多人都存在这样的误区：肝癌一定会出现肝区痛、黄疸症状；胃癌一定会出现胃痛；肺癌一定会出现咳嗽……然而，现实中很多的肿瘤在早期都没有明显症状，待到出现症状时，往往病情已经到了晚期，这时即使治疗效果也不是太好。

临床案例显示，肝癌早期基本无症状，原因可能是多方面的：

首先，肝脏的代偿功能好。作为一个普通人，只要还有三分之一的正常肝脏，就可以维持它的正常运转。即使肿瘤已经侵犯到肝脏和周围血管，也不会表现出症状。但因为肿瘤生长速度太快，如果等到它出现症状，要不就是肿瘤已经长得非常大了，要不就是它已经侵犯到一大半的肝脏。


其次，肿瘤正好长在肝脏中间的位置。这时肝脏体积也不会出现明显增大，甚至不会影响到周围神经，肝痛症状也就不会出现；正常情况下，癌栓即使侵犯到门静脉，只要没有完全堵住，便不会出现腹水。

基于以上两点，想要早期发现肝癌实在太难！所以，医生建议大家定期做防癌筛查和常规体检，能早些发现肝癌。

预防肝癌，这5个“武器”很重要

1、防治肝炎

数据显示，大部分的肝癌是由肝炎发展而来，所以预防乙肝是预防肝癌的重要措施。

预防肝炎的直接有效方法就是注射疫苗，一般婴儿在出生后护士就会为其注射乙肝疫苗，其母亲如果是乙肝病毒携带者，还需要给新生儿注射乙肝免疫球蛋白；

成年人在检查时发现两对半均为阴性，也要及时接种疫苗预防；

如果已经患有病毒性肝炎，不该置之不理，而是要积极治疗，以阻止它向肝癌转变。


2、少喝酒

研究表明，肝癌中有4成患者有饮酒史，所以戒酒也是预防肝癌的重要举措之一。

需要注意的是，喝酒时切忌混着喝，否则患肝癌风险更大；如果你有乙肝或乙肝病毒携带者，更不应该喝酒，因为酒精会跟肝炎病毒起作用，促进肝癌发生。

3、不吃发霉的食物

黄曲霉素是一级致癌物，它的毒性非常强，是目前所知的最强致癌物。

黄曲霉素最易在玉米、花生白薯稻米上滋生，所以食用这类食物时要多加注意，发现霉变，立即丢弃。

4、定期检查

定期检查是发现早期肝癌的关键，尤其是肝癌高危人群，更应该定期做肝癌筛查。

5、养成良好的作息习惯

过度劳累、熬夜、情绪不佳等不良习惯都会加速乙肝进展。养成良好的作息习惯、保持乐观情绪、积极锻炼，对预防肝癌都有积极作用。

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