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工程院院士的肺腑之言：防癌没有秘方，4件事做好就够了！

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2017-08-3039健康网
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核心提示：癌症到底有多可怕？据统计，2015年平均每天有7500人死于癌症！既然它很可怕，那我们能做的就是消灭它，至少别让自己“染”上。究竟该如何做才能防癌呢？小编采访了四位中国工程院院士，总结出了四个“防癌处方”。

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癌症到底有多可怕？据统计，2015年平均每天有7500人死于癌症！既然它很可怕，那我们能做的就是消灭它，至少别让自己“染”上。究竟该如何做才能防癌呢？小编采访了四位中国工程院院士，总结出了四个“防癌处方”。

郝希山：中国工程院院士中国抗癌协会理事长

防癌处方——别往冰箱塞太多

冰箱能给食品保鲜，使它不易变质，尤其是炎热的夏季，冰箱更是必不可少的物品。但这并不代表，任何东西都可以放进冰箱。

食物是有一定的储存期限的，即便冰箱有保鲜功能，也不能保证食物长时间新鲜，尤其是绿叶蔬菜和水果，稍放几天就不新鲜了，如果把吃剩的直接放入冰箱，还会引起细菌感染，导致疾病。

因此建议大家做菜时估算好量，一次不要炒太多，避免吃剩菜剩饭；另外，出门购物时也不要贪多，尤其是蔬菜，最好短期内吃完。


邱蔚六：中国工程院院士、中国抗癌协会顾问

防癌处方——保护好牙齿

邱蔚六院士说，牙齿也会长肿瘤，牙源性肿瘤属于面部肿瘤的一种，一般长在颌骨和牙根处。

牙源性肿瘤早期症状跟普通的牙痛很相似，表现为牙痛、牙齿脱落，到了晚期可发展成面部畸变。

其实牙源性肿瘤并不难发现，虽然早期症状很难跟牙病区分，但一些癌前病变还是很明显的，如扁平苔癣疱疹性口炎口腔白斑，出现这类症状，应及时就医诊断。

专家建议，牙齿出现问题一定不要拖，虽然牙源性肿瘤不至于危及性命，但痛起来也会“要人命”。


周良辅：中国工程院院士、上海神经外科临床医学中心主任

防癌处方——少用手机

至今为止，都没有明确的结论表示，用手机会引起脑瘤，但来电话的瞬间，手机确实能发射出很强的电磁波，这种波对人有一定影响。

因此，为了把它对身体的伤害降到最低，电话刚接通时先拿到离身体较远的距离，过几秒再放到耳边。

此外，还要注意一些脑瘤的早期症状，一旦出现，及时就医。脑瘤早期症状表现为呕吐、头痛、视力下降等。当然这些只是普遍症状，脑瘤因生长位置不同，早期症状有些许区别。


陈赛娟：中国工程院院士，遗传学专家

防癌处方——以毒攻毒治癌症

中药常说“药毒不分家”，药既能救人，用错也能害人；毒药虽能害人，但以毒攻毒的案例屡见不鲜。

砒霜就是一味致命的毒药，但在陈赛娟院士眼中，它也是一味治疗癌症的良药。

砒霜的成分三氧化二坤，在治疗慢性粒细胞白血病时可直接作用于CBL基因，意味着它可用来治疗肠癌等多种癌症。

不过，这种药物不能随意服用，一定要遵医嘱，因为它毕竟一种毒药，使用多少、怎么用，医生都是通过严格实验得出来的，而自己就无法估摸到剂量。

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