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50岁大妈乳房肿大以为乳腺增生，医生检查后却说是乳癌！

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2017-08-2939健康网
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核心提示：乳腺增生会成癌吗？专家说基本不会！然而，最近却有一位李女士乳腺增生变成了乳腺癌，这到底是怎么回事呢？

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乳腺增生会成癌吗？专家说基本不会！然而，最近却有一位李女士乳腺增生变成了乳腺癌，这到底是怎么回事呢？

乳腺增生竟成了乳腺癌，难不成是误诊？

李女士今年50岁，来自湖北黄冈，去年10月发现自己右侧乳房肿大，抬手臂时有痛感，去到医院检查后，被诊断为右侧乳腺增生伴颈椎病，医生对症进行了治疗。可几个月过去了病情仍不见缓解。

于是，李女士来到省医院就诊，做了B超、穿刺活检等多项检查后，被确诊为乳腺癌。医生介绍说，李女士得的是弥漫性乳腺癌，这种病跟乳腺增生很像，临床上误诊率很高，这种肿瘤的特征是癌肿会弥漫在整个乳房上，引起乳腺增厚、增大，再加上肿块不是太硬，所以很容易被认为乳腺增生。

检查结果显示，李女士的右侧乳房、左侧锁骨和右侧腋窝下都有肿瘤，双侧锁骨下还发现多个淋巴结肿大，癌细胞也已出现了大面积转移。医生说，现在这种情况做手术已经没用了，只能靠放、化疗来续命！

医生提醒女性朋友，定期进行乳腺自检，如发现乳房增大、增厚，且有无痛感肿块，应及时去医院就诊。


乳腺增生还是乳腺癌，3个方法可判断

1. 摸软硬

乳腺增生的乳房肿块质地一般较软，肿块易活动，与皮肤无粘连，肿块的大小性状会随情绪和月经周期而变化，肿块生长缓慢；

乳腺癌的乳房肿块一般较硬，肿块大且多为单侧，肿块可呈圆形和不规则形，可与皮肤和周围组织发生粘连，与情绪和月经周期无关，可在短时间内迅速长大，多发于中老年人。

2、看痛不痛

乳腺增生一般是分散的，往往比较痛；而乳腺癌一般是孤立的，位置比较固定，一般是无痛的。但如果乳腺癌到了晚期，或癌肿累及包膜和皮肤，也会引起疼痛。

3、观察局部皮肤

乳腺癌除了会出现肿块外，还伴有皮肤变化，如“酒窝征”和“橘皮征”，还会有乳头内陷症状；而乳腺增生不会有这些表现。


乳腺增生能变成乳腺癌吗？

有人说乳腺增生是乳腺癌的癌前病变，这种说法正确吗？

它是不正确的！

据调查显示，有7-9成的女性有乳腺增生问题。乳腺增生一般情况下都不会转化成乳腺癌，因为它们两个完全是不一样的东西。

乳腺癌是指乳腺组织上长了肿瘤，所以乳腺癌的第一症状就是乳房有肿块，但这种肿块又有良恶性之分，所以发现肿块时需要进行检查才能确诊是不是乳腺癌。

而乳腺增生多数指的是乳腺本身的结构增生、结构排列紊乱或增厚等，属于正常的生理表现，它基本可以不用治疗，更不存在成癌一说！

不过，一种特殊的乳腺增生确实跟乳腺癌有关，它就是乳腺非典型增生，它属于癌前病变，有成癌的可能。其他的单纯性增生，基本不会癌变。

但不典型增生需要经过钼靶或彩超才能发现，所以发现乳房肿块时要及时就医，排除不典型乳腺增生的可能。

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