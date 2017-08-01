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什么？打败乔布斯的居然不是胰腺癌，而是这种罕见肿瘤！

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2017-08-2839健康网
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核心提示：说到神经内分泌肿瘤，可能很多人不了解，甚至没听过这种肿瘤，但它却带走了苹果公司创始人乔布斯。它到底是怎样一种肿瘤呢？它出现时又会有哪些症状呢？

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说到神经内分泌肿瘤，可能很多人不了解，甚至没听过这种肿瘤，但它却带走了苹果公司创始人乔布斯。它到底是怎样一种肿瘤呢？它出现时又会有哪些症状呢？

指导专家：

消化内科首席专家 陈旻湖教授

消化内科专科副主任陈洁主任医师

神经内分泌肿瘤多发生在消化系统

陈旻湖教授表示，神经内分泌肿瘤是一种具有高度异质性的肿瘤，它并不是我们平时所了解的某种肿瘤，而是一类肿瘤的总称。

它可以发生于全身多个组织和器官，其中以消化道系统最为常见，约占到这类肿瘤的三分之二。

提到神经内分泌肿瘤的临床表现，专家用了“复杂多样”四个字来形容，因为它涉及的症状很泛，几乎不会让人想到得了肿瘤。


1.皮肤潮红：突然或持续出现面部。身体皮肤潮红，平时没症状，可在食用巧克力、香蕉、酒精或剧烈活动、精神压力过大时出现；

2.腹泻、腹痛：类癌可分泌5-羟色胺，令患者出现腹痛腹泻现象。

3.低血糖症：胰岛素瘤分泌出胰岛素素，表现为低血糖。这种低血糖多在运动后出现，有些病人还会出现精神异常、视物模糊等现象；

4.反复消化道溃疡：胃泌素瘤因分泌胃泌素，导致胃酸分泌过多，引发消化道溃疡。所以当出现反复发作并多次治疗无效的消化道溃疡时，要警惕神经内分泌肿瘤。

神经内分泌肿瘤的良恶性，跟生长速度无关

对肿瘤有基本了解的都知道，恶性肿瘤跟良性肿瘤最大区别就是恶性的生长速度快，而良性生长慢。然而，这对神经内分泌肿瘤根本不适用。


陈洁主任指出，这类肿瘤的患者年龄跨度很大，也没有性别的差异，而且跟遗传的关系很小。最值得注意的是，它的良恶性跟肿瘤生长快慢无关，这就颠覆了我们对肿瘤的认知。

那如何评判它是良性还是恶性呢？陈洁主任指出了一个重要指标，Ki-67指数，它可以反映肿瘤生长增殖的速度，由它可以推断出患者的病情严重程度。

多学科诊疗模式 减少误诊率

陈旻湖指出，神经内分泌肿瘤很容易漏诊，因为它的临床表现、恶性程度、发生部位差异非常大，再加上临床上对它的认识不够充分。

不管是面色潮红还是腹痛、腹泻，都不足以让人想到神经内分泌肿瘤。所以这类肿瘤的早期诊断率极低，有一半以上的神经内分泌肿瘤发现时已经到了中晚期。

陈洁指出，治疗神经内分泌肿瘤单个科室单打独斗肯定不行，由于涉及的器官和临床表现太广，所以只能采取多学科诊疗模式，这样才能最大可能的减少误诊和误治。

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