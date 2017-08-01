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没错！这4个症状一出现，你可能已经得胃癌了！

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2017-08-2839健康网
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核心提示：由于人口基数大，饮食习惯等多种因素影响，使我国的胃癌患病率一直居高不下。据相关统计显示，我国每年有40万的胃癌新发病例，约占到全球所有胃癌发病率的四成。

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由于人口基数大，饮食习惯等多种因素影响，使我国的胃癌患病率一直居高不下。据相关统计显示，我国每年有40万的胃癌新发病例，约占到全球所有胃癌发病率的四成。

胃癌早诊率仅1成，胃镜是胃癌诊断金标准

中国的胃癌新发人数约40万，死亡人数达30万，发病率和死亡率均高于世界水平。之所以死亡人数这么多，是因为大部分患者来就诊时，已经到了晚期。

数据显示，我国胃癌早期诊断率只占10%，而日本的早诊率却是80%，主要原因是他们将胃镜列为中老年人的常规检查项目中。

另一方面，也是因为大家缺乏做胃癌筛查的意识，再加上胃癌早期症状不明显，所以很容易把它跟胃炎、胃溃疡混淆。

胃癌有两大“祸首”

一、与不良饮食习惯相关

数据显示，近几年来，我国19-35岁的胃癌发病率越来越高，胃癌不再是以前认为的老年病，而且，年轻人得胃癌，治疗起来比老年人更为困难。

胃癌属于消化道癌，所以它的发生与饮食习惯脱不了关系。油炸、烧烤类食物，就是大家熟知的致癌食物。


临床资料显示，30-40岁的胃癌患者中，过半喜欢吃麻辣烫或烧烤，食物经过烧烤后，会产生环芳烃类和3，4-苯并芘等致癌物，久而久之就会诱发癌变。

另外，高盐食物也与胃癌有密切关系。世卫组织规定，每人每天摄入的食盐量上限为6克，超过这个量，食盐中的高渗透液就会破坏胃黏膜，长此以往，也易诱发胃癌。

二、幽门螺杆菌感染

幽门螺杆菌感染也是胃癌的另一大祸首。我国幽门螺杆菌感染率高达50%。胃病患者中，有幽门螺杆菌感染的人患上胃癌的可能性比未感染者高出4.2倍。

更可怕的是，幽门螺杆菌具有传染性，可经口感染。当人们共吃同一种食物时，会通过筷子、餐具相互传染。因此，集体用餐时采取分餐制，能有效预防幽门螺杆菌感染。

有这些症状立即做胃镜

其实，在胃癌发生前，一般会出现前期病变，如萎缩性胃炎、胃黏膜异性增生、胃息肉、胃溃疡和残胃。其中最难以发现的是前两者，因为没有典型症状，需要活检才能诊断出来。


早期胃癌的症状虽然不明显，但只要多加留意，还是有迹可寻的。如果出现以下症状，就需要及时做胃镜，谨防胃癌的出现：

正常饮食后出现上腹不适、恶心嗳气、轻微饱胀、消化不良；

上腹部心窝出隐痛，且随着病情的进展逐渐加重；

突然消瘦、食欲下降，对鱼类和肉类产生恶心感；

大便变黑，呈柏油色。

另外，如果有萎缩性胃炎、胃黏膜异性增生、胃息肉、胃溃疡和残胃这些症状的人群，属于胃癌高危人群，建议每年做一次胃镜，以便及时察觉病变。

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