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长期腹泻的人注意了，这种腹泻是肝癌征兆！

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2017-08-2739健康网
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核心提示：拉肚子在生活中很常见，它虽然不是什么大病，但时间一长也会对身体带来巨大伤害。严重的拉肚子可能引起身体脱水和电解质功能紊乱，老人和小孩尤其要重视。另一方面，拉肚子还可能是一些大病的表象，如癌症。

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拉肚子在生活中很常见，它虽然不是什么大病，但时间一长也会对身体带来巨大伤害。严重的拉肚子可能引起身体脱水和电解质功能紊乱，老人和小孩尤其要重视。另一方面，拉肚子还可能是一些大病的表象，如癌症。

所以，如果持续出现拉肚子，建议大家及时就医诊断。

一、大肠癌—腹泻与便秘交替发生

说到大肠癌，最让人记忆深刻的就是便血，其实腹泻也是肠癌的早期信号之一。

大肠癌早期症状不明显，但随着癌肿的发展，患者会逐渐出现腹痛、便血、腹部包块等症状。

由于肿瘤和其分泌物刺激肠道，会使患者出现大便不规律的现象，主要表现为便秘或腹泻，有时腹泻和便秘还会交替出现。

二、胃癌——腹泻伴上腹痛

胃癌的发生多与幽门螺杆菌感染、基因、饮食习惯和遗传有关，它早期症状通常不明显，与普通的肠炎很是相似，所以极易被忽视。


胃癌一般发生在腹部较上的部位，所以经常会引起腹泻。与肠癌不同的是，这种腹泻发生时还会伴有上腹胀痛的感觉，而且不会出现便秘。

三、肝癌——腹泻伴肝区不适

肝癌多数是由乙肝转化而来，它除了会出现肝区痛、腹水之外，还会引起消化与分泌功能紊乱，导致腹泻。

数据显示，约有50%的原发性肝癌患者在诊断前曾出现腹泻症状，而且腹泻次数特别多，最高可达20次。

这是因为肝癌细胞在分裂增殖过程中，会产生前列腺素F2、胃泌素和血管活性肽等物质，细胞受到这些物质的刺激后，会释放出过多的组织胺，使肠液分泌过多出现腹泻。

因此，如果乙肝或肝硬化患者出现不明原因的腹泻症状时，一定要警惕肝癌。


四、胰岛细胞瘤——摄入过多脂肪后腹泻

胰岛细胞瘤是发生在胰岛细胞的一种肿瘤，多见于20岁以上的成年人。

胰岛细胞瘤常会出现消化性溃疡，由此而引起腹泻。一般会在摄入过多胆固醇和脂肪后才出现，同时还伴有消瘦、恶心、乏力等症状。

五、肺癌——腹泻属于类癌综合征

生理病理研究表明，肺癌细胞可产生一些激素类物质，如降钙素、抗利尿激素、甲状旁腺激素和促肾上腺皮质激素等，这些物质进入血液循环后，会使人出现类癌综合征，腹泻就是其中的一个症状。

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