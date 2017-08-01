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从健康到得癌，身体会给你9次逆转机会！你却一次次错过了

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2017-08-2739健康网
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核心提示：怎么提高防癌意识呢？专家表示，首先牢记9个癌症早期信号。

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一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

★几乎没体检过

身体即使有不舒服也不去医院

生病了自己买药吃

经常熬夜、吃垃圾食品

不爱吃早餐

经常吃外卖

特别爱吃烫食

以上这些情况你都有，那你比常人更容易患癌。

很多癌友一发现就是晚期，他们觉得是癌细胞扩散太快！其实，癌症发展并不快，只是因为当它发生时你没有发现，平时又疏于检查，以致拖到了晚期。

很多癌症的潜伏期多达几十年，但在前期身体都会发出一些警报，可是大多数人却选择忽略。

世界卫生组织提出：对于目前发生的肿瘤，三分之一是可以预防的，三分之一早期诊断是可以治愈的，其他的可以通过合理治疗，来提高患者生活质量。也就是说，只要我们有防癌意识，即使肿瘤出现，也有超一半的几率可以治愈。

那怎么提高防癌意识呢？专家表示，首先牢记9个癌症早期信号。

1.身体肿块

睾丸、腹股沟、腹部、腋下、乳房或颈部出现异常肿块，应及时就医排查是否有患癌危险。


2.发烧

正常的发烧一般由流感、肺炎或其他炎症所致，但如果出现不明原因的发烧，那就是危险征兆了！

美国癌症协会提到，某些癌症扩散到身体其他部位时，也会引起发烧，如白血病、淋巴瘤等。

3.体重莫名下降

不费吹灰之力就减下十几斤，是不是很开心啊？别开心太早，可能是得癌征兆！

如果一个月内既没有运动，也没减少食量，体重却下降了10%，这就应该及时就医。

4.异常出血

米歇里博士表示，便血不仅跟痔疮有关，它还是肠癌的早期症状，如发现便血最好及时就医，排除肠癌可能。

此外，出现无痛血尿或排尿困难，应警惕肾癌和膀胱癌。

女性阴道异常出血可能跟宫颈癌和子宫内膜癌有关。

5.咳嗽不止

莫名咳嗽且持续时间超过3周，就要引起警惕，可能是喉癌和肺癌的早期征兆。


6.吞咽困难

长期的吞咽困难，可能是胃癌、食道癌和喉癌征兆，应及早进行胃镜检查。

癌症所引起的吞咽困难指的是总觉得嘴里有异物，吞咽食物时有停滞感、进食时还出现胸骨痛。

7.皮肤变化

皮肤上突然出现色素沉着包块，并且变化巨大，出现这种情况应立即就医，可能是皮肤癌征兆。此外，皮肤创口久治不愈、结痂后易出血，也应当心皮肤癌。

8.不明原因疼痛

出现莫名疼痛持续4周以上，应警惕癌症来袭。

如盆腔疼痛，可能是卵巢癌；睾丸疼痛，可能是睾丸癌；胃痛可能是胃癌。

9.异常疲劳

疲劳也是癌症发展时所引起的身体症状，但如果患上的是胃癌、肠癌或白血病，可能在发病初期就会感到疲劳。

与普通的疲劳不同的是，普通疲劳稍加休息即可消失，而癌症疲劳持续时间长，难以改善。

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