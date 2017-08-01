83岁国医大师公布防癌秘诀：每天都吃一种中药！

核心提示：刘嘉湘作为第三届国医大师、著名的肿瘤治疗专家，从医60年来，一直潜心研究中医，期间诊治肿瘤患者多达50万例，当被媒体问到防癌秘诀时，他只说了三句话。

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刘嘉湘作为第三届国医大师、著名的肿瘤治疗专家，从医60年来，一直潜心研究中医，期间诊治肿瘤患者多达50万例，当被媒体问到防癌秘诀时，他只说了三句话。

一、从来不吃保健品、偏方、秘方，每天吃20粒枸杞

“多从来不吃保健品”刘嘉湘说。

他说，肿瘤患者最怕就是病急乱投医。很多患者就是因为轻信偏方、秘方，导致病情加重，回天乏术。

他建议，肿瘤患者一定要找正规、有经验的肿瘤专家医生进行治疗。

说到他平时的养生方法，他反复提到一种中药——枸杞。

每天20-30粒直接吃，能补肝肾、提高免疫力。

二、戒烟是防肺癌的第一方法

戒烟是养肺护肺的首要方法，对于烟龄很长的人来说，不要马上戒烟，可以慢慢减少抽烟次数和数量，等烟瘾降下来。





1952年，《新英格兰医学》杂志发表一篇文章，证明了吸烟与肺癌的关系。后来，也有很多证据证明，烟草与肺癌关系密切，一个国家的肺癌发生率与烟草消费量是成正比的。在中国，肺癌之所以能成为第一大癌，烟草就是第一“助力”。

戒烟无论早晚，对身体都是有利的。

三、练习倒着走



坚持运动也是防癌不可忽视的方法之一。

“我每天都会练习倒走，觉得这种运动能减轻疲劳”刘嘉湘说。

不过他不建议大家晨练，尤其是空气质量差的时候。





其实倒走是非常轻松的运动，不需要太多的准备，也不用太大的场地，在家里客厅或走廊都可以练习。

另外，打太极拳也是不错的养生方法。

治癌，他提倡“扶正”法

??手术、放疗、化疗被称为治癌的“三大法宝”，但在刘嘉湘的诊治过程中，中医中药已成为第四大法宝。

他认为，中西医治癌主要以??“攻、杀”为主，而中医治疗肺癌主要以辩证论治为原则，以扶??正为主兼顾祛邪。

1971年，他总结了108例晚期肺癌患者，发现辨证治疗后近期有效率为56.5%，存活1年以上者39例；而用以攻为主的方法治疗18例，无一例存活超1年。



刘嘉湘提出：正气虚损是肿瘤的根本原因，而中医“扶正法”，强调以人为本，再把扶正、祛邪、辩证相结合，实现去除肿瘤，达到“人瘤共存”的目的。