女人身体有这6个变化，赶紧去医院，可能是宫颈癌前兆！

核心提示：专家表示，HPV转变为宫颈癌的这个过程比较长，至少也需要几年，在这段时间内只要你能及时发现身体异常，就能阻断它成癌。
温馨提示：
一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。
有数据称，女人一生中约有80%的机会感染HPV。美国国家癌症研究所指出，约有10%感染了16型和18型??HPV的女性会在3年内发展为癌前病变，有两成的女性会在10年内发展为高度癌前病变。可以想像，虽然得宫颈癌的几率不大，但只要感染了HPV，就相当于给身体放了一个“定时炸弹”，会让大家恐慌不已。
专家表示，HPV转变为宫颈癌的这个过程比较长，至少也需要几年，在这段时间内只要你能及时发现身体异常，就能阻断它成癌。
宫颈有没有问题，6个症状就能看出
北京大学人民医院妇科副主任医师王志启提醒，女性要随时注意身体异常，当发现以下6个症状时，要及时做宫颈活检。
1.白带增多伴有腥臭味
出现妇科病时，第一症状就在白带上。所以白带异常应引起警惕。当白带增多且伴有腥臭味时，除了是阴道炎，也有可能是宫颈癌症状。
2.阴道不规则出血
阴道不规则出血的情况也很常见，一些常见的宫颈病变也会引起此症状，但如果症状久不缓解，有可能是宫颈癌所致。
临床数据显示，70%-80%的宫颈癌患者都有阴道出血的现象，多发生在妇检或上厕所太过用力时，这时要尽快去医院检查。
3.绝经后阴道出血
发现绝经后阴道出血，很多中年女性很是欣喜！其实，这是一个危险信号，可能跟宫颈癌有关。
4.接触性出血
妇检、便后或性生活后出血，可能是创伤所致，但也有可能是宫颈癌前兆。
5.宫颈糜烂
虽然宫颈糜烂已不属于疾病的范畴，但发现宫颈糜烂时，一定要弄清是宫颈糜烂还是其他情况引起的糜烂，因为早期宫颈癌外观也可表现为糜烂，可以通过细胞学检查来鉴别。
6.疼痛
宫颈癌出现时，下腹、腰部经常出现疼痛，性生活、排便或月经期加重。
如何预防宫颈癌？女性从21岁开始筛查
想要把宫颈癌“拒之门外”，除了避免HPV感染之外，还要在感染后及时检查，一旦发现HPV感染及时治疗。那什么时候开始做检查呢？
最新的美国妇产科医师学会推荐的筛查流程如下：
?建议女性从21岁开始筛查，无论是否有性生活史；
?21-29岁，可以每3年做一次TCT检查，如果是25岁以上的女性，可以单独做HPV检查；
?30-65岁的女性，可以每5年做一次TCT+HPV检查；
?连续筛查未发现病变者，65岁时就可以停止筛查；
?感染HPV、有免疫缺陷等宫颈癌高危人群，筛查时间需要遵医嘱。
特别提醒：现在宫颈癌的相关疫苗在国内已经上市，很多人认为打了疫苗就能一劳永逸，不会得宫颈癌。实际上，HPV病毒种类有上百种，而目前上市的宫颈癌疫苗只能预防常见的几个类型，所以即使打了疫苗，也未必不会患宫颈癌，还是需要定期做筛查。
身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！
怎样预防脱发？脱发是影响着不少人的皮肤问题，预防脱发有…… [详细]针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪
在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]晨起喝淡盐水有助改善便秘
武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]性生活前戏如何做？
做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答