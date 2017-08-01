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女人身体有这6个变化，赶紧去医院，可能是宫颈癌前兆！

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2017-08-2639健康网
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核心提示：专家表示，HPV转变为宫颈癌的这个过程比较长，至少也需要几年，在这段时间内只要你能及时发现身体异常，就能阻断它成癌。

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有数据称，女人一生中约有80%的机会感染HPV。美国国家癌症研究所指出，约有10%感染了16型和18型??HPV的女性会在3年内发展为癌前病变，有两成的女性会在10年内发展为高度癌前病变。可以想像，虽然得宫颈癌的几率不大，但只要感染了HPV，就相当于给身体放了一个“定时炸弹”，会让大家恐慌不已。

专家表示，HPV转变为宫颈癌的这个过程比较长，至少也需要几年，在这段时间内只要你能及时发现身体异常，就能阻断它成癌。

宫颈有没有问题，6个症状就能看出

北京大学人民医院妇科副主任医师王志启提醒，女性要随时注意身体异常，当发现以下6个症状时，要及时做宫颈活检。

1.白带增多伴有腥臭味

出现妇科病时，第一症状就在白带上。所以白带异常应引起警惕。当白带增多且伴有腥臭味时，除了是阴道炎，也有可能是宫颈癌症状。

2.阴道不规则出血

阴道不规则出血的情况也很常见，一些常见的宫颈病变也会引起此症状，但如果症状久不缓解，有可能是宫颈癌所致。

临床数据显示，70%-80%的宫颈癌患者都有阴道出血的现象，多发生在妇检或上厕所太过用力时，这时要尽快去医院检查。


3.绝经后阴道出血

发现绝经后阴道出血，很多中年女性很是欣喜！其实，这是一个危险信号，可能跟宫颈癌有关。

4.接触性出血

妇检、便后或性生活后出血，可能是创伤所致，但也有可能是宫颈癌前兆。

5.宫颈糜烂

虽然宫颈糜烂已不属于疾病的范畴，但发现宫颈糜烂时，一定要弄清是宫颈糜烂还是其他情况引起的糜烂，因为早期宫颈癌外观也可表现为糜烂，可以通过细胞学检查来鉴别。

6.疼痛

宫颈癌出现时，下腹、腰部经常出现疼痛，性生活、排便或月经期加重。

如何预防宫颈癌？女性从21岁开始筛查

想要把宫颈癌“拒之门外”，除了避免HPV感染之外，还要在感染后及时检查，一旦发现HPV感染及时治疗。那什么时候开始做检查呢？

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最新的美国妇产科医师学会推荐的筛查流程如下：

?建议女性从21岁开始筛查，无论是否有性生活史；

?21-29岁，可以每3年做一次TCT检查，如果是25岁以上的女性，可以单独做HPV检查；

?30-65岁的女性，可以每5年做一次TCT+HPV检查；

?连续筛查未发现病变者，65岁时就可以停止筛查；

?感染HPV、有免疫缺陷等宫颈癌高危人群，筛查时间需要遵医嘱。

特别提醒：现在宫颈癌的相关疫苗在国内已经上市，很多人认为打了疫苗就能一劳永逸，不会得宫颈癌。实际上，HPV病毒种类有上百种，而目前上市的宫颈癌疫苗只能预防常见的几个类型，所以即使打了疫苗，也未必不会患宫颈癌，还是需要定期做筛查。

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