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孕32周脑癌复发，医生两场手术同时进行，终保母子平安！

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2017-08-2539健康网
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核心提示：癌症是一个可怕的存在，尤其对孕妇来说，简直就是一个噩梦。可偏偏有不少人遇到，小莫还算是比较幸运的一个。

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癌症是一个可怕的存在，尤其对孕妇来说，简直就是一个噩梦。可偏偏有不少人遇到，小莫还算是比较幸运的一个。

两手术同时进行，母子都保住

小莫在10岁时，已经被确诊患有脑胶质瘤，后来做过两次手术，病情还算稳定。今年初，小莫怀孕了，她知道自己得过脑癌，在孕早期，特别小心，就怕失去孩子。还好，产检显示各项指标都正常。小莫希望自己能顺利生下宝宝，然而，这个希望很快就破灭了。

7月初，小莫又出现了呕吐、嗜睡等一系列症状，家人一开始以为是妊娠反应，谁知是脑癌又发作了。12日，家人将小莫送去医院检查，结果显示脑部出现巨大肿瘤。此时胎儿已经32周，而小莫的病情已经恶化，需要马上进行手术。于是主刀医生邀请了多名专家进行会诊后，认为需要肿瘤手术和剖腹手术同时进行，这样才有可能保住母亲和孩子。

经过整整一夜的努力，终于保住了母子的性命。


如何避免孕期得癌？

数据表明，每一千名待产孕妇中，就有一位被确诊为癌症。为什么怀孕会突发癌症呢？

浙大附属妇产科医院外科主任医师陈益定解释说，怀孕加快癌症的发病速度。比如乳腺癌的潜伏期长达1-2年，但对于孕妇来说，3个月就会复发，而且症状、病情都比普通人严重。

陈主任提醒，有癌症家族史的育龄女性，在怀孕前最好给身体做一个全面的检查，包括癌症筛查。如果在孕早期确诊癌症，医生一般会建议不要孩子；如果孕期较长，就需要根据肿瘤特征和孕妈病情来分析了。


得了癌症，还能怀孕吗？

近年来，癌症的发病率一直在上升，对于年轻女性而言，患癌后能不能生育也是她们面临的最大难题。南京鼓楼医院产科医生认为，妊娠前发现肿瘤，如果病情已经稳定了3-5年，可以考虑怀孕；如果病情还没有稳定，不应该怀孕。

不过需要提醒的是，女性妊娠时，女性体内雌性激素会增加，从而增加肿瘤复发和转移几率。这就会给肿瘤的治疗带来很多的困难，甚至可能危及母子的性命。

所以建议癌症患者在怀孕前，一定要先请专家进行会诊，确认身体具有妊娠能力，才可以考虑妊娠。

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