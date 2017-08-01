每10个大肠癌患者中有6人死亡！5个信号提示肠癌靠近

核心提示：近年来，我国肠癌发病率逐年上升，城市发病率已跃升至第二位，临床数据显示，仅有10％的肠癌患者在早期查出，这也反映出我国肠癌筛查普及不够，也表示大家防癌意识仍有所欠缺。

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肠癌是我国发生率和死亡率都非常高的恶性肿瘤，就在前不久，央视主持人就肖晓琳就因直肠癌去世，其实肠癌离我们都不远：

1993年，奥黛丽.赫本因结肠癌去世，享年63岁；

2004年11月，均瑶集团董事长王均瑶因患有结肠癌逝世，享年38岁；

2007年，著名影星钟楚红的丈夫朱家鼎因大肠癌去世，享年53岁；

2009年，著名表演艺术家李丁因患直肠癌，医治无效后在北京去世；

2012年，中国女篮队诊断出结肠癌，3年期间做了11次化疗，最终还是没能保住性命；





近年来，我国肠癌发病率逐年上升，城市发病率已跃升至第二位，临床数据显示，仅有10%的肠癌患者在早期查出，这也反映出我国肠癌筛查普及不够，也表示大家防癌意识仍有所欠缺。

中山大学博士生导师邹鸿志教授指出，肠癌是最适合筛查的肿瘤之一，而且越早发现，治愈机会更高。

肠癌筛查首选肠镜

如何筛查早期肠癌？专家表示，肠镜是可靠的肠癌筛查方法，它是诊断肠病的金标准，不仅准确度高，还能通过内镜直接切除早癌。

然而，我国没有足够的肠镜医生，再加上复杂的肠镜准备，使肠镜筛查的开展受到了阻碍。

不过除了肠镜，粪便常规筛查也是较为不错的筛查方法。方便且便宜，普通的体检就能做，只是它对肠癌的敏感性较低，而假阳性率偏高。

提醒：肠癌早期有5个信号

直肠癌除了通过肠镜早期发现之外，一些早期信号也可助你提前发现肠癌。





1. 排便习惯改变

排便习惯的改变主要表现为排便次数增多或便秘，有时甚至表现为便秘和腹泻交替出现，同时还可伴有肛门下坠和肛门不适感。

2.大便带血

便血是肠癌早期最明显的症状，量一般不多，呈暗红色较多。可与大便同时出现或在便后出现，出现时还伴有黏液。

3. 大便变形

肠癌还会引起大便变形，可呈细杆形、扁带形或发，总之就是跟正常的形状不一样。

4. 里急后重

肠癌引起排便次数增多时，多半还会伴有排便不尽或里急后重的感觉。





5. 腹痛、肛痛

早期患者常见左下腹痛，呈间歇性隐痛，到了晚期则变为持续性疼痛，呈阵发性且逐渐加重；

若是肿瘤位于肛门附近，还可表现为肛门痛。

做好4点，肠癌不上门

1. 发现有肠道疾病时，积极进行治疗，以减少癌变机会。

2. 养成良好的饮食习惯，不挑食，不要长期食用高蛋白、高脂肪食物，多吃含有维生素和膳食纤维的食物，能促进肠道蠕动，预防肠癌。

3. 多运动，避免久坐。运动能加速肠道蠕动，防止便秘。

4. 重视防癌筛查。一旦发现癌变信号，及时做检查，做到早发现早治疗，提高肠癌治愈率。