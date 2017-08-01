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医生揭秘：胰腺癌到了这个时候，最好拒绝手术！

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2017-08-2339健康网
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核心提示：胰腺癌是让肿瘤医生很头痛的一种恶性肿瘤，因为它的侵润性强，治愈率低。得了肿瘤后，患者总想“一刀切”了事，但是做手术并不是做菜，如果手术风险较大，那医生就会建议使用其他治疗方法。得了胰腺癌，能不能做手术呢？专家表示需要从五方面来考量。

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胰腺癌是让肿瘤医生很头痛的一种恶性肿瘤，因为它的侵润性强，治愈率低。得了肿瘤后，患者总想“一刀切”了事，但是做手术并不是做菜，如果手术风险较大，那医生就会建议使用其他治疗方法。得了胰腺癌，能不能做手术呢？专家表示需要从五方面来考量。

肝胆胰外科诊疗中心主任于聪慧博士介绍，如果胰腺癌已经到了中晚期，往往已经失去了手术机会，此时勉强手术不仅效果不好，有效生存期也不会延长，反而会让身上多出一道伤口。

当然，除了肿瘤恶性程度的原因之外，以下5点也是医生做手术的考虑因素。

①肿瘤位置

在胰腺癌中，60%是胰头癌，40%是胰体尾癌。如果是胰头癌，长到一定大小时就会压迫胆道，引起黄疸，所以在早期很容易发现；

但如果是胰体癌或胰尾癌，因为周围空间比较大，只有肿瘤长到非常大时才会被发现，这时一旦发现已经到了晚期，无法手术治疗了。


②是否有远处转移

如果恶性肿瘤发生了远处转移，则表示已经到达晚期，无法进行根治性手术切除全部肿瘤。此时，只能用姑息治疗来改善患者生活质量。

③是否侵犯周围血管

胰腺癌容易侵犯周围重要血管，如果侵犯到静脉，需先对患者做评估，若可以将肿瘤切除干净，则可以手术；如果侵犯到了动脉，肿瘤包裹动脉没有超过180度，此时也可以通过手术把肿瘤从血管上剥离下来；但如果发现动脉内膜已经发生了畸形，此时就不建议做手术。


④是否侵犯周围脏器

胰体尾癌如果只是侵犯了临近的脏器，并没有远处脏器的转移，可以做根治性手术。

胰头癌因为周围脏器较多，还包括了很多重要部位，需要根据侵犯的程度和脏器类型来确定是否能做手术切除。

⑤患者身体情况

患者身体情况也会影响手术。胰腺癌手术属于大型手术，如果患者身体较弱，又不能耐受麻醉，一般不建议做手术。

专家提醒，目前胰腺癌的有效治疗方法就是手术，但大量的临床案例告诉我们，只有早期肿瘤采取手术才能获得较好的治疗效果，一旦出现黄疸、腰痛等晚期症状时，手术效果就会大大降低。

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