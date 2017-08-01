预防癌症的“黄金准则”！做好这十点，你还用担心会患癌？

核心提示：每天面对网络上各种防癌抗癌的新闻，有的人趋之若鹜，有的人嗤之以鼻，到底这些防癌方法有没有效？哪些方法才真的能预防癌症？

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每天面对网络上各种防癌抗癌的新闻，有的人趋之若鹜，有的人嗤之以鼻，到底这些防癌方法有没有效？哪些方法才真的能预防癌症？不久前，美国癌症研究学会和世界癌症研究基金会全面分析了7000多个符合标准的科学文献，并根据相关研究中的事实数据，给出了在日常生活中预防癌症的十条“黄金准则”。

1、保持健康的体重

研究证实，超重或者肥胖能够增加11种癌症的发病风险，因此保持健康的体重尤为关键，尤其是女性，体重超标后会导致胰岛素、雌激素和其它激素释放到血液中，促进肿瘤的发展。

专家建议，成年人应保持在正常的BMI范围内（18.5～23.9），甚至尽可能保持更低的体重指数。

2、每天运动至少30分钟，且不能久坐

记住一点，任何形式的体育锻炼都能够降低癌症发生的风险，因为运动能够加快我们身体的新陈代谢，避免致癌物质长期滞留在身体当中，此外还能够增强免疫力，对肿瘤细胞进行防御。研究显示，每周运动的人比不运动的人，癌症死亡风险能降低20%。

专家建议，每天至少保持30分钟以上的有氧运动，或者是60分钟的身体活动锻炼（如散步、慢走等）。

3、拒绝含糖饮料，限制高能量食物摄入

选择健康的食物和饮料，而不是那些添加了过多的糖分和脂肪的高热量食物，这样做的目的一方面可以减少肥胖的发生，另一方面能够降低癌症的风险。





专家建议，2-18岁每日糖摄入量不超25g；2岁以下儿童饮食中不应包含糖。

4、每顿饭三分之二的植物性食物

你是否知道，在癌症发生的主要原因中，有超过一半的人是因为自己的不良的生活方式引起，而其中饮食习惯是主要因素。

研究发现，蔬菜和水果的摄入能够降低口腔癌、食道癌、肺癌和胃癌的发病率，尤其是那些含有高纤维素的蔬菜能够直接降低肠癌的发病几率，因此专家建议，每天每顿至少有三分之二的植物性食物（蔬菜、水果、全谷类和豆类）。

蔬菜推荐高纤维食物，例如芹菜、胡萝卜、白菜、笋等，水果建议摄入量为300克以上，能够保护体内的正常细胞不受损伤，从而减少癌症风险。

5、限制红肉摄入，避免加工肉制品

近年来，WHO将红肉列为IIA类致癌物，将加工肉类列为I类致癌物。主要原因是会诱发肠癌。





其中红肉为猪肉、羊肉等哺乳动物肉类，而加工肉类中，研究证实，每天多吃50g，癌症的发病风险增加11%。

因此，专家建议，每周红肉及加工肉制品的摄入不超过500g。

6、严格限制酒精摄入量

现有的研究已经证实，酒精可增加乳腺癌、口腔癌、食管癌、胃癌、肠癌、肝癌六种癌症的发病几率，尤其是肝癌，多数肝癌患者被发现有酗酒的习惯。

专家建议，男性一天饮用酒的酒精量不超过25g，女性不超过15g。

7、保持低盐饮食

不少地区有吃腌制食品、咸菜的习惯，这种习惯直接导致每日盐的摄入量超标，而盐超标后会增加胃癌的发生几率，此外也会增加心脑血管疾病和代谢类疾病的发生。

因此，专家建议一定要积极控盐，尤其是中老年人最好保持低盐饮食，一般成年人每日盐的摄入量不超过6g。

8、不依赖营养补充剂预防癌症

不少老百姓会服用营养品来预防癌症的发生，对此专家并不认同。





研究表明，盲目补叶酸可增加肠癌、前列腺癌的发生，维生素E可增加前列腺癌的发病风险；补充β-胡萝卜素可增加肺癌、胃癌的发病风险。

因此，专家建议最好办法是从日常饮食中补充可预防癌症的营养物质，只有在临床表现或者是生化指标提示某营养素缺乏的时候，才考虑人为的营养补充剂。

9、母乳喂养，让妈妈和孩子更健康

不要小看母乳喂养，母乳喂养不但能够让孩子身体更健康，还能降低母亲罹患乳腺癌的风险，因此，专家建议，条件允许的话，最好母乳喂养6个月。

10、癌症患者的健康生活指导

即使你已经患上癌症，上面的9条黄金准则依然对你有效，能有帮助患者更好的康复和预防复发，此外，对于癌症患者来说一定要寻求专科医师和营养师给予更有针对性的营养建议。