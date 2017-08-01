33岁复旦大学博士因癌离世！临终前道出4个致癌因素

核心提示：这篇文章的主人公叫于娟，山东济宁人，生于1978年，是一位复旦大学的优秀教师、博士，本来前途一片光明，可就在2009年她被确诊为乳腺癌，在2011年4月辞世。

这篇文章的主人公叫于娟，山东济宁人，生于1978年，是一位复旦大学的优秀教师、博士，本来前途一片光明，可就在2009年她被确诊为乳腺癌，在2011年4月辞世。

她从患病后就一直坚持写日记，主要目的是想警示世人——癌症并不会因为你年轻而不忍心下手，防癌应该是我们每时每刻都该重视的事。





她在日记中提到：我并没有癌症遗传，身体也一直很好，而且刚生完孩子喂了一年的母乳，才31岁为什么会患上癌症？

在旁人看来，得癌应该是一件非常糟糕的事，可于娟却是她人生的分水岭——自从得了癌症，她除了要忍受癌痛之外，其他的改变都让她觉得快乐。她的生活变得简单了，一件普通的小事都能让她发自内心地笑。

日记里除了描述她的患癌心态之外，她还反思出了自己得癌的四大因素：

1. 经常熬夜

她在日记里说到“我的肝脏几个指标就是在查出癌症时偏高，但在此之前，我并没有发现任何肝脏症状。”

后来经专家提醒，她才知道，原来是自己经常熬夜的缘故。

肝脏是人体的代谢器官，一旦受损就会连累全身。而晚上11点后就是肝脏的排毒时间，如果此时你还在工作，肝脏就不得休息，持续“超负荷工作”会导致肝功能退化。

Bhatti教授还发现，经常熬夜工作的人DNA损伤后修复的程度非常低，是晚上准时睡觉人的两成左右。





这就意味着，长期熬夜DNA损伤会越来越多，从而增大患癌几率。

所以，医生常会建议人们不要熬夜，11点前上床睡觉，这样才能养足肝血。

2.贪吃、胡吃

于娟很喜欢尝鲜，河豚、驯鹿、麂子、孔雀、锦雉、野猪她都吃过，之后她也深刻反省自己：这样暴虐地吃生灵，实在罪孽深重。

再者，她还很贪吃。吃东西总是大口大口的，而且一次能吃很多，连男人都吃得没她多。所以她觉得她能得癌，跟吃有很大关系。

生活中很多人跟于娟一样，喜欢但暴饮暴食，尤其是现在的上班族，为了下午不挨饿，只能中午往多了吃！





然而，日本科学家就有指出，吃得太饱就不能很好的抑制细胞癌化因子，从而增加患癌几率。

另一方面，长期吃得过饱还会引来肠胃病和肥胖症。

??3. 过度劳累??

于娟说自己是一个“2W女”，意思是只有在考试前两周才开始复习，所以在这段时间会尽情地折磨自己，只想着把书看完，把健康和身体都统统被抛之脑后。据她描述最多的一天看了21个小时的书，再好的身体也是吃不消的。

不完全统计结果表示，我国每年因“过劳死”人就达60万，已成为“过劳死”第一大国。

跟以往不同的是，过劳死不再仅指体力劳动者，就连从事脑力劳动者的年轻白领也深受其害，而且很多行业都存在此现象。





从医学上解释，过劳死指的是因??为工作时间太长、心理压力大，人由于一直处于精疲力竭状态，身体一些潜在的疾病会突然恶化，救治不及时而危及性命。

临床上跟过劳死关系最为密切的是主动脉瘤、冠状动脉疾病、心肌病、脑出血和心瓣膜病。

4. 环境问题

我们天天生活在相同的一样，已经形成习惯自然不会觉得环境污染严重。但若是到一个环境清新的地方住上些日子，就会察觉到差距。

她描述我们的国家的环境：空气呛、超市吵、街道上到处是车等等，这些已知的环境污染，除了会引起身体不适之外，它也是主要致病因素。

2015年，美国伯克利地球组织有研究指出，中国每年死于空气污染的人数约为160万人，这个数比2007年高出两倍多。

原环保总局副局长王玉庆认为环境污染不仅给国家带来巨大的财产损失，还极大的危害国人的健康，首当其冲的就是肺癌。