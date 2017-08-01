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喉癌也会危及性命！如果你有这3种情况，赶快去医院检查

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2017-08-2039健康网
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核心提示：专家表示，近年来喉癌的发病率一直在上升，这主要跟我们的不良生活方式有关，尤其是长期吸烟喝酒的人，如果持续出现咽部不适、声音嘶哑和痰中带血的现象，一定要及时做喉部检查，以排除喉癌可能。

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在中国，喉癌并不常见，有些人甚至都不知道喉咙还会得癌。可实际上，它严重起来也是可以致命的，近年来就有不少的名人因它而死：

2009年5月，相声表演艺术家李文华患喉癌20多年，最终去世，享年82岁。

2014年7月，中学语文课本文章《散步》、《家园落日》的作者莫怀戚因喉癌去世，享年63岁。

2015年6月，香港著名球星胡国雄先生因患喉癌病逝，享年66岁。

2016年1月，加拿大天后席琳-迪翁的老公雷尼安杰利因喉癌得发去世，享年73岁。


专家表示，近年来喉癌的发病率一直在上升，这主要跟我们的不良生活方式有关，尤其是长期吸烟喝酒的人，如果持续出现咽部不适、声音嘶哑和痰中带血的现象，一定要及时做喉部检查，以排除喉癌可能。

研究：吸烟、饮酒、病毒感染是喉癌发病的三大主因

喉癌的高发年龄主要在40岁以后，50-70岁的中老年人属于高危人群，其中男性比女性患病几率高。

吸烟、饮食和病毒感染是喉癌发病的三个主要原因。”有专家这样说到。

很多人对吸烟的认知还停留肺癌上，实际上它跟多种癌症都有关系，研究表明，吸烟者患上喉癌的几率是不吸烟人的3-39倍，而且吸烟时间越长、吸食量越大，这个几率越高。


此外，饮酒也与喉癌有一定关系，长期饮酒过量会损伤黏膜上皮，使身体缺乏核黄素，体内免疫蛋白的合成受到阻碍，从而出现营养不良，免疫力下降等一系列症状，而这些都会加速癌变。

有研究证实，HPV、EB病毒的感染也与喉部肿瘤有关。英国有研究人员就曾经对两千名志愿者进行追踪研究，结果发现患喉癌的135参试者中，有三成患者的喉部组织中有HPV病毒。

另外，喉癌的发生还与家族遗传、空气污染和胃食管反流有一定关系。

三类喉癌早期症状要警惕

据肿瘤科专家介绍，喉癌根据原发部位将其分为三种：声门型、声门上型和声门下型。原发部位不同，早期症状也会有所区别：


声门型喉癌：这种类型的喉癌在临床上最为常见，其早期症状主要是声音嘶哑，并随着病情的进展症状会逐渐加重。当肿瘤长得比较大时，还会阻塞声门，引起呼吸困难和呛咳。

声门上癌：起初咽部会出现异物感，严重时还会影响吞咽，晚期癌肿侵蚀血管后，还会出现血痰；侵蚀声带，则出现声音嘶哑症状。

声门下癌：这是三种中最少见也是最难治的一种。由于生长部位较为隐匿，普通喉镜难以发现，早期基本看不出异常，到了中晚期，渐渐出现血痰、咳嗽等症状。

对于早中期的喉癌，患者五年生存率可达到70%-80%，但是到了晚期，生存率就会在40%以下。专家指出，提高喉癌治愈率的关键还是早发现早治疗。

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