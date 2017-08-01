皮肤也是健康的晴雨表！4种肤色，暗示你可能得癌了

核心提示：皮肤跟内脏肿瘤有着非常密切的关系，很多的癌症最初症状就在皮肤上，因此从这些表面症状可以及时发现癌症征兆！自己学会也可以自检哦~

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中医讲究“望闻问切”，虽然现在医院看病大多用到仪器，但一些有经验的医生还是会首先对患者进行面诊，发现问题后再做进一步检查。因为很多疾病在初期，都会表现在五官或皮肤上，即使是内脏肿瘤，也是可以“望”出来的。

比如，皮肤就跟内脏肿瘤有着非常密切的关系，很多的癌症最初症状就在皮肤上，因此从这些表面症状可以及时发现癌症征兆！自己学会也可以自检哦~

皮肤变红——胃、肺癌



皮肤变红，一般人都会觉得是过敏，殊不知皮肤出现一些特殊红色，可能是胃癌或肺癌征兆！

主要表现为皮肤潮红，同时还会伴有脱屑和肿胀。特别是中老年男性，出现皮肤症状的同时还伴有体重下降，就要引起高度重视。





建议：皮肤变红后首先去医院皮肤科检查，如排除皮肤病的可能，就要警惕恶性肿瘤。

皮肤变黄——肝胆肿瘤

皮肤变黄，大多数跟肝脏疾病有关，可以先去医院进行肝炎排查；

如果出现黄疸的同时还伴有皮肤瘙痒、出虚汗、消瘦、乏力等症状，应及时排查肝胆肿瘤。

皮肤变黄，多是胰腺癌、胆总管周围淋巴结癌、肝癌征兆，因为肿瘤堵塞肝管，肝管压力增高使胆管破裂，胆汗进入血液而引起黄疸。

皮肤变黑——胃、肺、乳腺癌

这种变黑指的是自然而然变黑，最典型的就是黑棘皮病，它主要表现在颈部、腹股沟或腋窝的黑色素沉着。





恶性肿瘤异位时，产生的物质能使皮肤变为黑色。但是黑棘皮病多半会伴有癌症，如肺癌、乳腺癌和胃癌等。

皮肤变紫——造血系统肿瘤

皮肤大面积出现紫色，临床上称其为紫癜。正常的紫癜一般不伴随其他症状。

但如果出现紫癜的同时还伴有尿血、腰部疼痛、贫血或鼻血等症状时，就要及时去医院排查肿瘤。

紫癜多见于骨髓瘤、淋巴瘤和白血病，因为它会影响到血小板的总体数量和功能。