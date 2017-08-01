肝胆科主任：用好这三个“武器”，肝癌看到你都怕！

核心提示：我们说的肝癌通常说的是原发性肝癌，在我们国家，原发性肝癌最为常见，它恶性程度高，多数患者就诊时就已到了中晚期，从而丧失了治疗机会。

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我们说的肝癌通常说的是原发性肝癌，在我们国家，原发性肝癌最为常见，它恶性程度高，多数患者就诊时就已到了中晚期，从而丧失了治疗机会。

肝胆外科主任医师王东表示，对付肝癌，早诊和早治才是关键。

对付肝癌，你需要三个“武器”

1. 预防——赶走伤肝因素

王东医师认为，虽然肝癌的病因暂不是十分明确，但已经证实它跟喝酒、环境和肝炎病毒有关，因此预防肝癌也需要从这些高危因素着手。

?控制病毒感染和进展

??世界卫生组织估计，中国约有9000万慢性乙肝患者。乙肝虽然不是什么危及性命的大病，但它是肝癌的主要致病因素。?

一旦感染肝炎病毒，病毒在体内复制、活跃，进而对肝脏造成损害，长期的损害引发肝硬化，最终导致肝癌。

所以，避开肝炎病毒的最好方法就是注射疫苗；如果是已经感染了乙肝病毒，就一定要遵医嘱进行抗病毒治疗，以降低肝癌的发生率。

?限制酒精

酒精易引起脂肪肝，脂肪肝在一定条件下会发展为肝癌，这主要跟乙醇的代谢产物有关。另外，研究显示，酒精是乙肝患者明确的致癌因素。





王东医生还强调，肝炎患者一定要避免饮酒，因为它会促进肝癌的发展。

?改善生活习惯

喝被污染的水、吃含亚硝胺食物和霉变食物等等，都会诱发肝癌。

??疾病研究机构的研究结果表明，黄曲霉素和肝细胞癌变呈正相关，长期食用会破坏人体的肝脏组织，严重时可诱发癌变。

2. 筛查——早期发现肝癌

王东表示，“早期肝癌几乎没有症状，待出现症状时再就医，已经错过了最佳治疗时机。”因此，早期发现是提高肝癌生存率的有效途径。





对于有肝硬化、长期大量饮酒、有肝癌家族史者、HBV或HCV感染者，应每半年进行一次肝癌筛查，内容包括肝脏超声和AFP，一旦发现异常，应及时做进一步检查。

3. 治疗——手术是首选治疗方法

早期肝癌，首选的根治方法就是手术。

在确诊肝癌后，医生会根据患者的肿瘤大小、位置、数目和肝功能情况进行分析，结合医疗技术和患者意愿，选择最合适的治疗方法。

如果患者可以耐受手术，首选手术切除；但对于肝脏较深处，直径较小的单个肿瘤，局部消融的治疗效果也相当不错；而对于那些肝功能较差的患者，可能更适合肝移植。