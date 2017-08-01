6岁孩子确诊胃癌，只因爱吃零食！美国专家：零食也致癌！

核心提示：对于胃癌，很多人的认知还停留在20世纪，认为只有中老年人才会中招。可在去年，合肥的一个6岁小孩竟被查出胃癌。这事件引起了不小的恐慌，很多人都在好奇，为什么6岁的孩子会染上胃癌？

对于胃癌，很多人的认知还停留在20世纪，认为只有中老年人才会中招。可在去年，合肥的一个6岁小孩竟被查出胃癌。这事件引起了不小的恐慌，很多人都在好奇，为什么6岁的孩子会染上胃癌？

6岁孩子患上胃癌 只因爱吃这种零食

郭阿姨盼孙子盼了很多年，这一年，快40岁的儿子终于结婚，并生下儿子童童，一家人十分欢喜。对于孙子童童，郭阿姨疼爱得不得了，到处找好吃的给孩子吃。童童才长出两颗乳牙，郭阿姨就托人从国外买了很多小零食给他吃。

看着孩子吃得开心的模样，郭阿姨更起劲了，陆续地给孩子提供各种面包、糖果、蛋糕。

眼看孩子6岁了，该是长身体的时候，可却不爱吃饭，天天只想吃零食。儿子和老伴都劝她少买点，郭阿姨却不以为然。

就在几个月前，童童总喊肚子痛，甚至还时常呕吐，前段时间还拉出黑便，郭阿姨当时就急了，带着孩子去医院验了大便。一开始医生怀疑是胃出血，可经过进一步检查才得知，童童居然得的是胃癌。





消化内科副主任医师肖梅??医生说到：“6岁孩子得胃癌，实属罕见。童童的胃癌，可能跟爱吃零食有关。”

据医生介绍，中国现在的胃癌发病率很高，但高发年龄还是在中老年人。不过近几年，胃病明显出现了低龄化趋势，在临床诊治的患者中，十几岁的孩子也有，但他们都有一个共同点，就是不爱吃正餐，爱吃零食。

为什么吃零食会引致胃癌呢？专家给出了两种解释

缺乏维生素 DNA损伤无法修复

美国专家曾经发表过一项研究，里面说到，经常吃零食跟辐射一样会引癌上身。

其依据是DNA的合成和修复需要各种维生素的参与，如果这些营养素不足，DNA无法修复，就会带来严重后果。

反观薯片、饼干、巧克力和方便类食品，其中几乎没有维生素，而添加剂倒是不少。





专家表示，肿瘤的发生原因至今不明，但不少证据表明，它跟自身DNA的修复能力有着很大的关系。因此，人体缺乏维生素，在某种程度上，会增加癌症发生的可能。

零食中含有“隐形盐” 可促进胃癌形成

生活中的盐类除了我们平时吃的钠盐之外，还有很多看不见的“隐形盐”。

??食品科学博士范志红就曾发表过一篇有关“隐形盐”的文章，里面说到，饼干、甜饮料和方便里面都含有钠元素，如果吃得过多，对身体也非常有害。??

??摄入盐分过多，会使胃黏液的黏度降低，无法正常地保护胃壁，这样致癌物更容易作用于胃壁，从而促进胃病的发生。??

流行病学调查也表明，盐分的摄入量与胃癌的发生风险呈正相关，所以日常减少盐量的摄入，也能预防胃癌。