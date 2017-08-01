95后女学生白带异常，以为是宫颈炎，结果却确诊为宫颈癌

核心提示：宫颈癌是女性恶性肿瘤中发生率比较高的，据了解，我国宫颈癌平均发病年龄是44．7岁。可没想到，20岁的青青却无意中患上了。

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

宫颈癌是女性恶性肿瘤中发生率比较高的??，据了解，我国宫颈癌平均发病年龄是44.7岁。可没想到，20岁的青青却无意中患上了。

得妇科病，不敢告诉家人

今年1月开始，青青就发现自己小腹时不时地痛，白带还比较黏稠，心里就想着“可能得妇科病了”，为了验证自己的推测，决定独自去医院就诊。

医生检查后发现，这个20岁的女孩竟然出现了宫颈炎症状，宫颈炎虽然不是什么很严重的大病，但如果拖久了不治疗，对未来影响甚大。于是乎，医生建议青青尽早治疗。

可是听到昂贵的治疗费用，青青还是退缩了，选择隐瞒家人，等有钱再进行治疗。

三个月后，青青在表姐的陪同下再次来到医院，她把病历递给医生，医生马上帮她做了手术。原以为手术后的她跟常人无异，以后再也不用提心吊胆了，可谁知道，病理结果显示青青得的是宫颈癌，青青一听，立马哭了起来。

因为事情太过严重，最后不得不跟父母一一交代。





据医生介绍，青青之所以会得宫颈癌，主要是过早性生活的缘故。青青虽然年纪尚小，但已经谈了三个男朋友了，而多次性交和过多的性伴侣，都会加大宫颈癌的发生率。

宫颈癌的三大高危因素

??第一，人乳头状病毒（HPV）感染??

资料显示，宫颈癌是至今为止唯一明确病因的恶性肿瘤，它主要是由HPV感染而来。

目前已知的HPV共有120多个类型，其中仅有30多种跟生殖道感染相关。研究发现，几乎所有的宫颈癌患者组织中都能发现高危型HPV感染，也就是说，只要阻断HPV感染，就可以预防绝大部分的宫颈癌。

HPV感染之所以能导致宫颈癌，主要是因为它能产生一种病毒癌蛋白，蛋白中的物质能使抑癌基因失活，进而诱发癌变。





??第二，高危性行为及分娩次数??

研究发现，初次性生活在16岁以下、多个性伴侣、多产、过早分娩都与宫颈癌的发生有一定关系。

因为女性年龄越小，子宫颈发生不够成熟，就会有更多的致癌物“侵袭”宫颈，诱发癌变。

??第三，吸烟??

虽然吸烟是肺癌的主要诱因，但也不表示它对其他器官没有伤害。

香烟燃烧后会释放出苯并芘、尼古丁等致癌物，会降低人体免疫力，增加感染HPV的机会。