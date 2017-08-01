太多名人死于大肠癌！预防大肠癌，多吃“三黑”食物

核心提示：近几年来，随着人们生活方式的改变，大肠癌的患病率越来越高，特别是一些大城市，大肠癌更为常见。而在中国周边的地区（如新加坡、香港和日本），大肠癌已经是名列第一的高发肿瘤。如何才能预防大肠癌呢？小编这里有几个方法。
温馨提示：
一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。
提到大肠癌，总能让人联想到这些名字：朱家鼎、奥黛丽.赫本、肖晓琳……为什么这么多人死于大肠癌，到底该如何才能远离它？
近几年来，随着人们生活方式的改变，大肠癌的患病率越来越高，特别是一些大城市，大肠癌更为常见。而在中国周边的地区（如新加坡、香港和日本），大肠癌已经是名列第一的高发肿瘤。如何才能预防大肠癌呢？小编这里有几个方法。
一、熟悉大肠癌早期信号
1. 腹痛腹胀
肠道长肿瘤时，肠道里的物质就不能及时通过，从而引起消化道梗阻，导致肠道功能紊乱，进而出现腹胀、腹痛的症状。
但是，这种疼痛感并不剧烈，多表现为胀痛或隐痛，呈逐渐加重的趋势。
2. 排便异常
患上大肠癌，会出现排便异常，比如平时规律的排便习惯突然出现变化，变成不定时排便，便量也会出现增加或减少，有时还会再现排便不尽的感觉，这些症状随着肿瘤的增大越是明显。
3. 便血
便血是大肠癌非常典型的早期症状，如果病变离肛门近，还可以看到血液直接随大便流出。
不过这种便血往往血便分离，跟痔疮所致的便血有所不同，大家要加以区分。
4. 慢性贫血
因长期失血，血红蛋白量下降，超过机体代偿时就会出现贫血。
贫血主要表现为记忆力减退、气短、乏力、头晕等。
5. 腹部包块
约有一半的肠癌患者会在腹部摸到包块，这些包块是由周边的组织、网膜和肿瘤形成的肿块，质地硬且不规则。
早期的包块可随着肠管活动，到了晚期就会固定不动了。
二、多吃“三黑”食物
蘑菇营养丰富，其中含有的维生素、矿物质和人体必需氨基酸，是一种低脂高蛋白的保健食品。
不仅如此，蘑菇还能抗衰老，提高机体免疫力，对预防肠癌、糖尿病都大有意义。
“三黑”食物之黑木耳
黑木耳一直有“素中之荤”之美誉，它具有益气、止血、补血的功效，最值得一提的是，它其中含有多糖胶体，有很好的清肠作用，能把残留在人体消化道内的杂质和灰尘吸附并排出体外。
“三黑”食物之黑米
黑米虽然颜色不怎么“讨喜”，但营养价值却是非常高的，一直享有“世界米中之王”“黑珍珠”的美誉。
黑米不仅能清除体内自由基，调节免疫力，还能抑制癌细胞生长，是不可多得的保健食品。
饮食有节，粗细搭配很重要
现代社会的人越来越喜欢吃精细食物，虽然口感好，但它们在加工过程中会失去大部分的纤维素，而纤维素具有促进致癌物排出的作用，因此建议大家吃主食最好精细搭配。
研究显示，食物通过大肠的时间，与大肠癌的发病率呈正相关，经常进食肉类和精制大米，排泄物通过消化道的时间比吃高纤维食物多出4-5倍，有害物在肠道长时间停留，不仅加重了肠道负担，还易诱发癌变。
身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！
人的骨头就像个“钙仓库”，99%的钙都储存在骨头里，让骨头…… [详细]针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪
在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]晨起喝淡盐水有助改善便秘
武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]性生活前戏如何做？
做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答