太多名人死于大肠癌！预防大肠癌，多吃“三黑”食物

核心提示：近几年来，随着人们生活方式的改变，大肠癌的患病率越来越高，特别是一些大城市，大肠癌更为常见。而在中国周边的地区（如新加坡、香港和日本），大肠癌已经是名列第一的高发肿瘤。如何才能预防大肠癌呢？小编这里有几个方法。

提到大肠癌，总能让人联想到这些名字：朱家??鼎、奥黛丽.赫本、肖晓琳……为什么这么多人死于大肠癌，到底该如何才能远离它？?

近几年来，随着人们生活方式的改变，大肠癌的患病率越来越高，特别是一些大城市，大肠癌更为常见。而在中国周边的地区（如新加坡、香港和日本），大肠癌已经是名列第一的高发肿瘤。如何才能预防大肠癌呢？小编这里有几个方法。

一、熟悉大肠癌早期信号

1. 腹痛腹胀



肠道长肿瘤时，肠道里的物质就不能及时通过，从而引起消化道梗阻，导致肠道功能紊乱，进而出现腹胀、腹痛的症状。

但是，这种疼痛感并不剧烈，多表现为胀痛或隐痛，呈逐渐加重的趋势。

2. 排便异常

患上大肠癌，会出现排便异常，比如平时规律的排便习惯突然出现变化，变成不定时排便，便量也会出现增加或减少，有时还会再现排便不尽的感觉，这些症状随着肿瘤的增大越是明显。

3. 便血

便血是大肠癌非常典型的早期症状，如果病变离肛门近，还可以看到血液直接随大便流出。





不过这种便血往往血便分离，跟痔疮所致的便血有所不同，大家要加以区分。

4. 慢性贫血

因长期失血，血红蛋白量下降，超过机体代偿时就会出现贫血。

贫血主要表现为记忆力减退、气短、乏力、头晕等。

5. 腹部包块

约有一半的肠癌患者会在腹部摸到包块，这些包块是由周边的组织、网膜和肿瘤形成的肿块，质地硬且不规则。

早期的包块可随着肠管活动，到了晚期就会固定不动了。

二、多吃“三黑”食物

“三黑”食物之蘑菇

蘑菇营养丰富，其中含有的维生素、矿物质和人体必需氨基酸，是一种低脂高蛋白的保健食品。





不仅如此，蘑菇还能抗衰老，提高机体免疫力，对预防肠癌、糖尿病都大有意义。

“三黑”食物之黑木耳

黑木耳一直有“素中之荤”之美誉，它具有益气、止血、补血的功效，最值得一提的是，它其中含有多糖胶体，有很好的清肠作用，能把残留在人体消化道内的杂质和灰尘吸附并排出体外。

“三黑”食物之黑米

黑米虽然颜色不怎么“讨喜”，但营养价值却是非常高的，一直享有“世界米中之王”“黑珍珠”的美誉。

黑米不仅能清除体内自由基，调节免疫力，还能抑制癌细胞生长，是不可多得的保健食品。

饮食有节，粗细搭配很重要



现代社会的人越来越喜欢吃精细食物，虽然口感好，但它们在加工过程中会失去大部分的纤维素，而纤维素具有促进致癌物排出的作用，因此建议大家吃主食最好精细搭配。

研究显示，食物通过大肠的时间，与大肠癌的发病率呈正相关，经常进食肉类和精制大米，排泄物通过消化道的时间比吃高纤维食物多出4-5倍，有害物在肠道长时间停留，不仅加重了肠道负担，还易诱发癌变。