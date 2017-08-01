3个信号说明肝血管瘤不安全，需要马上做手术！

核心提示：肝脏发现肿块，就是肝癌吗？其实并不是，肝脏肿块有多种情况，最可怕的是肝癌，但其他情况引起的肿块也是不可忽视的。比如，肝血管瘤，它跟肝癌有什么区别呢？
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肝血管瘤与肝癌的区别：一个是良性，一个是恶性
肝血管瘤属于一种肝脏良性肿瘤，其中以肝海绵状血管瘤最为常见。
它的发病年龄很广，多半发生在成年人群中，女性比男性患者多。
当血管瘤小于5厘米时，患者感觉不到明显症状；当大于5厘米甚至压迫到周围脏器时，可出现肝区不适、上腹饱胀等症状，如果瘤体逐渐增大，还可能引起大出血，危及性命。
而肝癌是一种恶性肿瘤，主要由乙肝发展而来。在发病初期也会出现腹胀、肝痛、恶心、食欲减退等现象，到了晚期还会出现腹水、黄疸等。
因为两种疾病的症状太过相似，想要单纯地从症状判断还是很有难度的，所以临床上主要还是用影像学检查来区分，比较常用到的有B超、CT、MRI等。
发现肝血管瘤，治还是不治？
肝血管瘤跟肝癌最本质的区别就是一个是恶性，一个是良性。良性肿瘤就跟身上的痣和结节一样，很常见，基本无危险，所以只要没有出现症状，可以不治疗，定期做复查即可。但若出现一些特殊情况，还是需要进行手术切除。
1、出现心衰症状
中医里说到，“肝藏血”，得了肝血管瘤后，被储存的血液无法进入有效血液循环，心脏的供血就会受到阻碍，有可能引起心衰、血小板减低等现象。
尤其当血管瘤直径大于10cm时，更应该多加注意。
2、位置
肝脏分为左右两片，如果肝血管瘤位于左叶，体积比较大时就会压迫到胃，从而引起腹胀等不适症状；
如果肝血管瘤长在肝门附近，即使体积不大，也最好尽快治疗；
如果肝血管瘤长在肝脏边缘，一般不影响正常肝功能，所以不需要治疗，只需定期复查即可。
3、良恶性不确定
虽然大多数的血管瘤很典型，但有少部分是不典型的，可能同时伴有AFP升高，肝硬化等，对于这种不典型的肝血管瘤，而且又不能确定良恶性的血管瘤，应尽快采取手术切除。
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