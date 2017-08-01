39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

“嗜睡”1年，居然是颅内肿瘤作怪！5个信号提示脑瘤上身

癌症文章排行榜
2017-08-1639健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：脑瘤看起来恐怖，但致死率却不高，因此常被人忽视。近日，武汉协和医院西院医生就接诊了一名颅内肿瘤患者。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

脑瘤看起来恐怖，但致死率却不高，因此常被人忽视。近日，医生就接诊了一名颅内肿瘤患者。

嗜睡1年，竟是脑膜瘤作怪

据肖先生家属介绍，在1年多以前，肖先生就特别嗜睡，一开始家人以为只是因为太过劳累，多多休息就好。可最近，肖先生头痛剧烈，口齿不清，甚至出现走路不稳、嗅觉和视力减退的情况，家人只好带他去就医。

进行头颅CT后发现，肖先生颅内有一个约8×9厘米的肿瘤，当时连医生都惊叹，从未发现过这么大的颅内肿瘤。好在，肿瘤是良性的，经过17个小时的手术，肿瘤已经完全切除。

神经外科主任符荣教授介绍，肖先生所患的属于脑膜瘤，发病率约占颅内肿瘤的20%，高发年龄在45岁左右，这种肿瘤生长慢，病程长，而且症状又不典型，所以很难发现。不过，像肖先生这么大的肿瘤，估计已经有10年之久。

颅内肿瘤早期五种症状

专家表示，颅内肿瘤起源于颅内各个部位，也可能是由其他组织的肿瘤转移到颅内，发病时症状不典型，但大致可表现为以下五种症状。


【头痛】起初为间歇性头痛，多发生在清晨。随着肿瘤的增大，头痛症状逐渐加重，持续时间也慢慢延长。

【呕吐】多为喷射状呕吐。儿童因后颅窝肿瘤多见，呕吐症状明显。

视乳头水肿颅内肿瘤可导致颅内压增高，引起视乳头水肿，或致视力下降。

【癫痫症状】这种癫痫一般难以用药物控制。

【精神症状】性格发生改变，患者表现为不爱说话、不喜欢外出活动、记忆力也变差、注意力不集中等。

治疗颅内肿瘤，中西结合胜算大

1. 西医治疗脑瘤

对于脑瘤的治疗一般以及手术治疗为主，西医还会在术后配合放化疗，以延长患者的生存期，避免肿瘤复发。


2. 中医治疗脑瘤 

首先，在脑瘤手术前后，可以运用中医药调理患者身体，以减少手术的创伤，使患者更能快恢复，对放化疗的耐受性也更好。

其次，放疗是用高能射线攻击肿瘤，可能会引起机体损害。此时使用中药可以缓解放疗后的一系列副作用。临床早已证实，运用中医药，可以减轻放疗副作用，同时它还具有放射增敏作用。

临床实验证明，使用化疗药物时配合中医药，也能相应地减轻血液或消化道等多个系统发生的副作用，增强对肿瘤的杀灭作用，以达到减轻药物毒副作用、增强化疗效果、提高患者免疫力的效果。

再者，肿瘤即使做了手术、放疗和化疗，也不代表已经完全康复，这些治疗过程会损伤机体，再加上体内残存的肿瘤细胞容易复发，所以术后的康复治疗也很关键。通过中医药的使用，能纠正人体的偏性，以此改变肿瘤在人体的生存条件，使机体更快得到恢复，防止复发。

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

脑瘤 脑膜瘤

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
痛经的危害痛经的危害
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 皮肤癌早期有哪些症状？ 皮肤癌早期有哪些症状？

皮肤癌早期有哪些症状表现？皮肤癌患者早期常见这5种症状表…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈