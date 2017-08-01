“嗜睡”1年，居然是颅内肿瘤作怪！5个信号提示脑瘤上身

核心提示：脑瘤看起来恐怖，但致死率却不高，因此常被人忽视。近日，武汉协和医院西院医生就接诊了一名颅内肿瘤患者。
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脑瘤看起来恐怖，但致死率却不高，因此常被人忽视。近日，医生就接诊了一名颅内肿瘤患者。
嗜睡1年，竟是脑膜瘤作怪
据肖先生家属介绍，在1年多以前，肖先生就特别嗜睡，一开始家人以为只是因为太过劳累，多多休息就好。可最近，肖先生头痛剧烈，口齿不清，甚至出现走路不稳、嗅觉和视力减退的情况，家人只好带他去就医。
进行头颅CT后发现，肖先生颅内有一个约8×9厘米的肿瘤，当时连医生都惊叹，从未发现过这么大的颅内肿瘤。好在，肿瘤是良性的，经过17个小时的手术，肿瘤已经完全切除。
据神经外科主任符荣教授介绍，肖先生所患的属于脑膜瘤，发病率约占颅内肿瘤的20%，高发年龄在45岁左右，这种肿瘤生长慢，病程长，而且症状又不典型，所以很难发现。不过，像肖先生这么大的肿瘤，估计已经有10年之久。
颅内肿瘤早期五种症状
专家表示，颅内肿瘤起源于颅内各个部位，也可能是由其他组织的肿瘤转移到颅内，发病时症状不典型，但大致可表现为以下五种症状。
【头痛】起初为间歇性头痛，多发生在清晨。随着肿瘤的增大，头痛症状逐渐加重，持续时间也慢慢延长。
【呕吐】多为喷射状呕吐。儿童因后颅窝肿瘤多见，呕吐症状明显。
【视乳头水肿】颅内肿瘤可导致颅内压增高，引起视乳头水肿，或致视力下降。
【癫痫症状】这种癫痫一般难以用药物控制。
【精神症状】性格发生改变，患者表现为不爱说话、不喜欢外出活动、记忆力也变差、注意力不集中等。
治疗颅内肿瘤，中西结合胜算大
1. 西医治疗脑瘤
对于脑瘤的治疗一般以及手术治疗为主，西医还会在术后配合放化疗，以延长患者的生存期，避免肿瘤复发。
2. 中医治疗脑瘤
首先，在脑瘤手术前后，可以运用中医药调理患者身体，以减少手术的创伤，使患者更能快恢复，对放化疗的耐受性也更好。
其次，放疗是用高能射线攻击肿瘤，可能会引起机体损害。此时使用中药可以缓解放疗后的一系列副作用。临床早已证实，运用中医药，可以减轻放疗副作用，同时它还具有放射增敏作用。
临床实验证明，使用化疗药物时配合中医药，也能相应地减轻血液或消化道等多个系统发生的副作用，增强对肿瘤的杀灭作用，以达到减轻药物毒副作用、增强化疗效果、提高患者免疫力的效果。
再者，肿瘤即使做了手术、放疗和化疗，也不代表已经完全康复，这些治疗过程会损伤机体，再加上体内残存的肿瘤细胞容易复发，所以术后的康复治疗也很关键。通过中医药的使用，能纠正人体的偏性，以此改变肿瘤在人体的生存条件，使机体更快得到恢复，防止复发。
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