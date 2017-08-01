如何才能不得癌？这里有7个“免死金牌”！

核心提示：世?卫组织最新数据表明，全球每年死于癌症的就是880万人，占全部死亡人数的6分之1，预防癌症是人人都该学会的社会课题。美国研究结果指出，改变不正常的生活方式，可以预防大约40％－70％的癌症。如何预防，怎样预防？小编这里有7个方法。

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??世卫组织最新数据表明，全球每年死于癌症的就是880万人，占全部死亡人数的6分之1，预防癌症是人人都该学会的社会课题。美国研究结果指出，改变不正常的生活方式，可以预防大约40%-70%的癌症。如何预防，怎样预防？小编这里有7个方法。

一、别吃5种食物



在我国十大恶性肿瘤中，光消化道肿瘤就占到了一半，由此可见，防癌最重要的一步就是管住嘴。

想要防癌，就要少吃这些不健康食物：不新鲜的食物、变质的食物、烹调不当的食物、反季节食物、调料没放对的食物.

二、粗细搭配，细嚼慢咽

随着食品加工技术的发展，人们吃得越来越精细，虽然食物的口感变好了，但面也导致也许多问题，如便秘。

所以，平时要多吃些粗粮，粗粮中含有丰富的膳食纤维，对心脑血管和结直肠癌的防治大有好处。

此外，饮食要细嚼慢咽，这样才有助于消化。尤其是脾胃病、肥胖的人，更应该要充分咀嚼。

三、只吃七分饱

暴饮暴食绝对是健康“杀手”，不仅增加肠胃负担，还容易导致心气不足，诱发心脏病。





此外，吃太多还会引起大脑缺血和肥胖。

中国传统养生方法中就提倡吃饭“七分饱”??，孙思邈在《千金要方》里也提到：“饮食过多，则结积聚；渴饮过量则成痰。”这些都说明了节制饮食的养生意义。

四、小病食疗

大病当然直接去医院治疗比较好。但一些普通的小病并不需要求助医生，反而食疗更有效果。

中医认为“药食同源”，食物既能增加饱腹感，满足味蕾，各种食物也有相应的营养价值。

不过在进行食疗前一定要先辨明自己的体质，再选择对症的食物。

五、荤素搭配

即使现在大家都吃得起肉，也不要贪多，至少不能超过主食的量。因为吃太多肉食易损伤脾胃，而且肉食也不易消化，脂肪在体内各种堆积，容易诱发高血压、高血脂等心血管疾病。

所以，建议大家科学吃肉。以荤素搭配为好，营养学家们更是建议??：吃畜肉不如吃禽肉，吃禽肉不如吃鱼肉。因为禽肉和鱼肉是高蛋白低脂肪的食物，比畜肉更容易消化吸收。





再者，即使是健康的鱼肉也要控制食用量，要注意饮食均衡。

六、吃饭别说话

俗话说“食不言，寝不语”，可现实生活中又有几个人能做到呢？

其实这话还是有点道理的，边吃饭边说话不仅容易噎着，食物也容易进入呼吸道，严重可危及性命。

另外，边吃饭边说话食物还来不及细嚼就被咽下去了，增加了肠胃负担，消化功能不好的人还会加重病情。

而且，边吃饭边说话，还会忽略“饱”的感受，一不小心就会吃多。

七、控制情绪少生闷气

生气不仅伤肝，还会使皮肤变差，还会影响子宫、乳腺和甲状腺。

相反，积极乐观的态度能减缓压力，降低这些疾病的发病率。