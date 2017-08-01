39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

4大因素，会让你的“前腺”陷入危机！别等得癌再后悔

癌症文章排行榜
2017-08-1439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：前列腺癌是男性恶性肿瘤中最常见的一种，近几年，随着生活方式的变化，前列腺癌的发病率也逐渐增高，慢慢地成为威胁老年健康的一个重要疾病。

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

前列腺癌是男性恶性肿瘤中最常见的一种，近几年，随着生活方式的变化，前列腺癌的发病率也逐渐增高，慢慢地成为威胁老年健康的一个重要疾病。

前列腺癌的四大病因

1. 年龄

前列腺癌的高发年龄是60岁以上，而且年龄越大，患病几率越大。不过临床上也出现过40多岁的患者，所以即使还未到60岁，也应及时做好预防。

2. 环境因素

随着环境污染的加重，各种疾病的发病率也呈显著上升。

尤其值得一提的是吸烟，据资料表明，经常吸烟的人死于前列腺癌的几率比不吸烟者高出14倍。


3. 遗传因素

医学界都认为，遗传是前列腺癌发病的一个重要危险因素。

如果有近亲患有前列腺癌，那么本人患同种癌的危险性会增加1倍。

4. 饮食因素

引发前列腺癌的另一个重要原因就是肥胖和高脂饮食，所以男性朋友平时要避免摄入大量的饱和脂肪酸，多吃蔬果和豆类，能预防前列腺癌。

早期发现前列腺癌：

PSA+肛门指检

前列腺癌的筛查主要包括两方面：

一个是肛门指检：用手指触摸前列腺的背面，来确定是否有外周带的结节；

另一个就是检测PSA：PSA在临床上叫做前列腺特异性抗原，它是前列腺癌的一种特异性标志物。它的检查很简单，只需要抽血即可知道。


PSA水平在4纳克以下，则表示患前列腺癌的可能性非常小，不需要再进行PSA的检测了；

如果在4-10纳克之间，则有可能发生前列腺癌，建议3-4年复查一次PSA；

如果PSA在10纳克以上，则高度怀孕前列腺癌，需要进一步做超声或穿刺检查来确诊。

PSA升高≠前列腺癌！

虽然PSA是国际公认早期发现前列腺癌的最佳方法，但它的升高有多方面原因，并不专指前列腺癌。如前列腺增生、急性前列腺为炎、导尿、前列腺按摩、会阴损伤、尿潴流、前列腺梗死等，也会引起PSA升高。

当然，临床上也并不是把PSA作为判断前列腺癌的唯一指标，一般会与指检和穿刺活检综合使用。

首先会对患者进行抽血检查，PSA指数撕升高，进行指检时能摸到前列腺结节，则再做穿刺活检，对病情进一步确诊。

在美国，PSA在1989年被FDA批准用于前列腺癌检测，《Cancer》就曾经发表过一曾大数据的研究分析,PSA筛查每年可以预防17000患者发生晚期转移性前列腺癌。如果没有PSA筛查，晚期前列腺癌患者的数量将是现在的三倍。

专家建议，50岁以上的男性朋友应每年定期做PSA筛查，如果家族中有患前列腺癌的男性人群，在40岁就开始进行这项检查。

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

前列腺癌 前列腺

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
宫颈糜烂预防宫颈糜烂预防
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 保护肠道健康做好这几件事 保护肠道健康做好这几件事

人的肠道是一个重要的身体器官，包括大肠和小肠，它们既能…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈