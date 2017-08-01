4大因素，会让你的“前腺”陷入危机！别等得癌再后悔

核心提示：前列腺癌是男性恶性肿瘤中最常见的一种，近几年，随着生活方式的变化，前列腺癌的发病率也逐渐增高，慢慢地成为威胁老年健康的一个重要疾病。

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前列腺癌是男性恶性肿瘤中最常见的一种，近几年，随着生活方式的变化，前列腺癌的发病率也逐渐增高，慢慢地成为威胁老年健康的一个重要疾病。

前列腺癌的四大病因

1. 年龄

前列腺癌的高发年龄是60岁以上，而且年龄越大，患病几率越大。不过临床上也出现过40多岁的患者，所以即使还未到60岁，也应及时做好预防。

2. 环境因素

随着环境污染的加重，各种疾病的发病率也呈显著上升。

尤其值得一提的是吸烟，据资料表明，经常吸烟的人死于前列腺癌的几率比不吸烟者高出14倍。





????3. 遗传因素??

医学界都认为，遗传是前列腺癌发病的一个重要危险因素。

如果有近亲患有前列腺癌，那么本人患同种癌的危险性会增加1倍。

4. 饮食因素

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引发前列腺癌的另一个重要原因就是肥胖和高脂饮食，所以男性朋友平时要避免摄入大量的饱和脂肪酸，多吃蔬果和豆类，能预防前列腺癌。

早期发现前列腺癌：

PSA+肛门指检

前列腺癌的筛查主要包括两方面：

一个是肛门指检：用手指触摸前列腺的背面，来确定是否有外周带的结节；

另一个就是检测PSA：PSA在临床上叫做前列腺特异性抗原，它是前列腺癌的一种特异性标志物。它的检查很简单，只需要抽血即可知道。





PSA水平在4纳克以下，则表示患前列腺癌的可能性非常小，不需要再进行PSA的检测了；

如果在4-10纳克之间，则有可能发生前列腺癌，建议3-4年复查一次PSA；

如果PSA在10纳克以上，则高度怀孕前列腺癌，需要进一步做超声或穿刺检查来确诊。

PSA升高??≠前列腺癌！??

虽然PSA是国际公认早期发现前列腺癌的最佳方法，但它的升高有多方面原因，并不专指前列腺癌。如前列腺增生、急性前列腺为炎、导尿、前列腺按摩、会阴损伤、尿潴流、前列腺梗死等，也会引起PSA升高。

当然，临床上也并不是把PSA作为判断前列腺癌的唯一指标，一般会与指检和穿刺活检综合使用。

首先会对患者进行抽血检查，PSA指数撕升高，进行指检时能摸到前列腺结节，则再做穿刺活检，对病情进一步确诊。

在美国，PSA在1989年被FDA批准用于前列腺癌检测，《Cancer》就曾经发表过一曾大数据的研究分析,PSA筛查每年可以预防17000患者发生晚期转移性前列腺癌。如果没有PSA筛查，晚期前列腺癌患者的数量将是现在的三倍。

专家建议，50岁以上的男性朋友应每年定期做PSA筛查，如果家族中有患前列腺癌的男性人群，在40岁就开始进行这项检查。