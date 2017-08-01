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淋巴瘤能不能治好，找对医生很重要！看完少走冤枉路

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2017-08-1339健康网
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说淋巴瘤是一种“名人瘤”一点也不夸张：

香港知名实业家霍英东

中央电视台著名播音员罗京

在《情深深雨濛濛》中饰演方瑜的女演员李钰

台湾疗伤歌手阿桑

90后女演员徐婷

一大批名人影星与恶性淋巴瘤相遇后，被无情地夺走了生命。难道淋巴瘤是“绝症”？治疗效果不好？

不是！新加坡总理李显龙、微软联合创始人保罗?艾伦、创新工场董事长兼CEO李开复都成功战胜过淋巴瘤。

血液科主任、主任医师李玉华介绍，淋巴瘤在国内外发病率有逐年上升的趋势，临床统计发现，淋巴瘤的发病比过去提高了整整四倍。

应注意的是，淋巴瘤的高发年龄有2个：一个是20多岁时，另一个是60岁以后。原因尚不明确，但与病毒感染（EB病毒感染）、辐射、化学药物接触等密切相关。

误诊率排第一，7种情况要当心

“由于全身上下，任何部位都可以长淋巴瘤，所以症状表现纷繁多样”，李玉华指出，高热、无痛性淋巴结肿大是淋巴瘤的典型症状，但是如果症状不典型，那么诊断确实困难。


李玉华遇到太多走错门，被误诊、漏诊、延误治疗的病人，比如：

1、无淋巴结肿大，只是高烧、肝脾肿大，还以为肝腹水或其他腹部急症，后来确诊淋巴瘤。

2、骨头痛，以为是骨骼炎症，吃消炎药半年无效，到了血液科才知道是淋巴瘤；

3、肺部出现小包块，以为肺癌就看胸外科，活检才发现是淋巴瘤；

4、头痛伴随恶心、呕吐，就诊于神经内科，后来确诊为中枢淋巴瘤；

5、全身皮肤瘙痒，以为是湿疹、过敏，经皮肤科治疗皮疹总是好不了，进一步检查发现原来是皮肤淋巴瘤；

6、经常鼻子痛、鼻子痒，当鼻炎治疗，发展到鼻中隔溃烂、发臭，最后才确诊是鼻部淋巴瘤。

可以说，淋巴瘤是目前误诊率排第一的疾病。对于淋巴瘤，李玉华认为，首诊医生很重要，需要多学科协作，发现病人有不典型的淋巴瘤症状，能够及时将病人转诊到血液科，尽早明确，早期治疗。


她提醒，当身体出现上述症状时，尤其是连续发烧三天以上，最好抽血查β2微球蛋白、铁蛋白，以鉴别排除淋巴瘤。若指标异常，及时就诊血液科或淋巴瘤专科。

淋巴瘤怎么治，效果最好

淋巴瘤为什么有的患者很快去世，有的患者能够长期活着？原因主要与淋巴瘤是否早期发现、淋巴瘤的分型有关。其次，有没有找对医生、治疗方法选择也很重要。

李玉华介绍，早期淋巴瘤的治愈率可以达到50%以上，即使难治、复发的淋巴瘤，目前也有不错的疗法。有高危T细胞淋巴瘤患者经异基因移植，可以正常上班上学。


如果异基因移植后复发了，还可以采用CAR-T细胞治疗。52岁的陈先生是其中一个获益者。他在两年前确诊“套细胞淋巴瘤”，做了十几次化疗，然而情况越来越糟糕，复发了三次以上。眼看生命进入倒计时，陈先生没有放弃，几经打听得知该院血液科开展恶性淋巴瘤细胞治疗临床试验，决定试一试。此时，陈先生脖子上的淋巴结肿大宛如鹅蛋。经过两个月的CD19-CAR-T细胞治疗，陈先生重获新生，脖子上的肿块不见了，全身PET/CT检查证实肿瘤完全缓解。

据了解，CAR-T细胞治疗是继骨髓移植后，又一项治疗恶性血液病的新技术。迄今为止，医院已经成功进行了二十多例CD19-CAR-T细胞治疗，总有效率达80%以上。李玉华说，CAR-T细胞治疗对淋巴瘤、急性淋巴白血病疗效好，是对付难治复发的B细胞肿瘤的新利器。该技术在美国已经上市，费用为30-60万美元，在中国尚处于临床试验阶段，相信不久将来也会批准入市。

复杂疾病的诊治，不是单打独斗就能做好，李玉华说，治好淋巴瘤必须依赖影像科、血液科淋巴瘤亚专科、神经外科、病理科、核医学科、血液科移植中心、放疗科等多个科室共同协作。因此，医院成立了淋巴瘤及多发性骨髓瘤多学科诊疗中心，为淋巴瘤患者提供最规范化的诊治，帮助他们战胜淋巴瘤。（通讯员：伍晓丹）

淋巴瘤

肺癌恶性淋巴瘤

常见症状：食欲异常 淋巴结肿大

并发症状：查看更多>>

相关检查：乳酸脱氢酶 血浆铜蓝蛋白（CP）

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