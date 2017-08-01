良性肿瘤也会要命！3个信号预示即将恶变

核心提示：肿瘤有良恶性之分，它们两者有很大的不同，但又可转化。临床上就有很多良性肿瘤转变成恶性肿瘤的案例。所以，即使是良性肿瘤，也不可大意，还要注意它是否有恶变征兆！
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肿瘤有良恶性之分，它们两者有很大的不同，但又可转化。临床上就有很多良性肿瘤转变成恶性肿瘤的案例。所以，即使是良性肿瘤，也不可大意，还要注意它是否有恶变征兆！
良性肿瘤到底会不会恶变？
很多患者一听到是良性肿瘤，就认为无大碍，照样该吃吃，该喝喝，其实良性肿瘤并非完全无害，需不需要治疗，还得看具体情况。
德州市第二人民医院普外科主任医师李军提到，良性肿瘤分为两大类：一类是恶变几率非常小的良性肿瘤，这类肿瘤在很小的时候几乎不用管它，但如果它长在比较特殊的位置，如颅内，就需要积极治疗，否则后果也很严重；
另一类是可以恶变的肿瘤，就像生活中很常见的黑色素瘤，它大部分都是由痣恶变而来的，所以这类肿瘤一旦发现要做积极处理。
当然良性肿瘤并不会无缘无故地恶变，除非外界致病因素长期刺激它。
良性肿瘤有这3个特征会恶变
不过，良性肿瘤恶变是一个很漫长的过程，在此期间它也会有一些征兆，通过这些信号可以发现它，及时治疗。
特征1：肿瘤生长在要害部位
我们可以通过看肿瘤的生长部位，来确定是否要进行治疗。
有些良性肿瘤生长在要害部位，而这些部位的空间相当有限，如不治疗，带来的后果不比恶性肿瘤小。
比如长在肠腔或胃肠壁的肿瘤，随着瘤体的增大，容易引起出血、穿孔、肠梗阻或黄疸等并发症，严重的还会危及性命；另外一些头颅内部或甲状腺上的巨大良性肿瘤，也有很大的恶变风险。
特征2：属于恶变率高的良性肿瘤
不同的肿瘤，恶变率不同，所以得了良性肿瘤后，我们还要关注它的恶变几率。
肿瘤专家提醒，以下几类肿瘤是比较容易恶变的：
胰腺良性肿瘤、甲状腺腺瘤、乳腺纤维瘤、软组织的纤维瘤、滑膜瘤等、韧带纤维瘤和胃肠道的平滑肌瘤等。
特征3：与恶性肿瘤相关的良性病变
有些虽然是良性病变，但它跟恶性肿瘤有很大关系。
如黑痣、囊性小叶增生、久不治愈的慢性溃疡、肝硬化、组织的疤痕性病变等，这些良性病变也要引起重视。
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