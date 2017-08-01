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两类食物会刺激肝脏癌变！男人一定要少碰

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2017-08-1339健康网
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核心提示：肝癌高发人群多是40岁以后的中老年人，男性较女性多。它早期症状不明显，扩散快，大多数发现的时候就已经是晚期了。专家表示，想要预防肝癌，还是得从阻断致病因素出发。

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我国是肝癌大国，据2015年的世卫组织数据显示，我国肝癌的发病率是25.7/10万，每年的发病患者约占全球总发病人数的一半。

肝癌高发人群多是40岁以后的中老年人，男性较女性多。它早期症状不明显，扩散快，大多数发现的时候就已经是晚期了。专家表示，想要预防肝癌，还是得从阻断致病因素出发。

两个生活因素是肝癌主因

一、过量饮酒

肝脏是我们身体最大的消化腺，与脂肪、蛋白质、碳水化合物和维生素等物质的代谢都有一定关系，但它还具有一个很重要的功能，就是解毒。

中国餐桌上的一个特点就是“无酒不欢”。不管是朋友聊天、还是家庭聚会，总会来喝上几杯，尤其是男性上班族，经常要应酬，喝酒机会更多。


酒精会生成致癌物质，而这些都是通过肝脏来解毒的，其他的则通过肾脏代谢。

喝酒过多，有毒物质超过肝脏负荷，就得持续“加班”来解毒，久而久之，肝脏排毒能力就会下降，如果再持续喝酒，肝脏损害更加严重，久之就会诱发肝炎和肝硬化。

所以，建议大家平时少喝酒。

二、食用油存放的时间过长

食用油是厨房必备物品，它的材料来源是花生和玉米，这两种原材料中都含有较高的淀粉，储存时间过长，再加上湿度和温度的影响，很容易感染黄曲霉素，而黄曲霉素是诱发肝癌的主要原因之一。

更可怕的是，黄曲霉素耐高温，所以平时的烹饪并不能完全消灭它！

所以，最好的方法就是挑选健康的食用油，这样才能规避风险。


食用油挑选五大原则

看颜色

植物油提炼的程度越高，颜色就越淡。不过，不同的品种会有它特有的颜色。

透明度

好的植物油呈透明状，因此在购买时一定要选择清澈透明的油，而且越透明越好。

闻味道

可以把油滴在手上闻一闻，没有异味的才是健康油。

尝味道

用筷子沾取一滴油，品尝一下。如果带有异味则是不合格产品。

听燃烧声音

在锅子里没有水的情况下，如果植物油发出声响，说明其中有杂质。

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