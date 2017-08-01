39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 癌症 > 肿瘤新媒体 > 正文
综合
问医生

6个不得癌的标准，你能达到几条？

癌症文章排行榜
2017-08-1239健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：美国《癌症止步》一书中就有提到，77％的癌症病因与生活方式有关，因此，想防癌还得学会截断致癌因素。小编采访了多位肿瘤专家，总结了6个防癌秘诀，大家赶快来学学吧！

温馨提示：

一双筷子、洗个澡都会引发癌症？但只要做好8件事就能一辈子远离肿瘤。关注微信公众号 39健康网 ，发送 抗癌 学习癌症预防绝招。

美国《癌症止步》一书中就有提到，77%的癌症病因与生活方式有关，因此，想防癌还得学会截断致癌因素。小编采访了多位肿瘤专家，总结了6个防癌秘诀，大家赶快来学学吧！

1、管住嘴

在日常饮食中增加新鲜蔬果的量，避免吃发霉食物和剩菜，少吃腌制食物；规律饮食，保持每天一次排便；不要吃得太烫太辣，否则会灼伤食管，长期刺激容易引发癌变。

2、戒烟限酒

香烟不仅是肺癌的主要诱因，口腔癌、鼻咽癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌和膀胱癌也都跟它有关！

不仅如此，多项研究显示，二手烟中也含有69种致癌物，它也能增加鼻咽癌、白血病、淋巴癌和脑癌风险。

而经常喝酒除了会引起酒精性脂肪肝之外，它还会增加患口腔癌的胃癌风险。


3、定期体检

专家建议，普通人群每年进行一次正规体检，如果发现身体某处不适，还可做针对性地防癌筛查。

而肿瘤高危人群建议每年进行一次防癌体检，以便及早发现癌症病灶。

肿瘤高危人群包括：常接触致癌物的人、有癌前病变的人、住在肿瘤高发地区的人、40岁以上的人、有恶性肿瘤家族史的人。

4、保持体重

英国科学家发现，人越胖，患癌风险越大。

2015年，国际著名医学杂志《柳叶刀》上有一项研究指出，英国的研究人员对524万成年人进行了7年多的追踪调查，最终发现约有16万人患癌，而17种癌都跟体质指数有关。

比如体质指数每增长5kg/m2，那么患宫颈癌、肾癌、子宫癌、淋巴癌和甲状腺癌的几率就会明显上升。

专家建议，成年人的BMI指数最好控制在20-25之间。


5、多运动

运动能促进人体新陈代谢，使毒素更快排出体外。

芬兰的科学家就曾经对2560名中年人进行追踪调查发现，每天进行30分钟中等强度的锻炼，能使癌症死亡率降低50%。

中强度运动包括跑步、游泳、快走等。

6、充足的睡眠

睡觉既是补充体力，也是修复脏器的过程，每天保持充足的睡眠能增强人体抵抗力，更好地抵抗病毒入侵。

解放军第174医院肿瘤中心主任、博士生导师陈玉强教授表示，熬夜增加患癌几率主要有两方面原因：一方面会引起生物钟紊乱；另一方面，夜晚的灯光还会破坏人体褪黑素的形成，人体缺少褪黑素，乳腺癌、前列腺癌和白血病都容易找上门。

美国抗癌协会的调查表明，每晚睡7-8个小时的人，寿命最长。

39健康网官方微信公众号 关注“39健康网”公众号，免费问医生！

身体总有点病痛，又不想跑医院？体检报告出了，数据看不懂？把问题发给我们的万名医生吧！微信扫一扫或搜索公众号“39健康网”并关注，随时随地专家答疑！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

癌症 防癌

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
宫颈糜烂预防宫颈糜烂预防
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 老年人心律失常症状要关注什么？ 老年人心律失常症状要关注什么？

老年人随着年龄的增长，身体的各个器官功能也开始衰退，由…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈