6个不得癌的标准，你能达到几条？

核心提示：美国《癌症止步》一书中就有提到，77％的癌症病因与生活方式有关，因此，想防癌还得学会截断致癌因素。小编采访了多位肿瘤专家，总结了6个防癌秘诀，大家赶快来学学吧！

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??美国《癌症止步》一书中就有提到，77%的癌症病因与生活方式有关，因此，想防癌还得学会截断致癌因素。小编采访了多位肿瘤专家，总结了6个防癌秘诀，大家赶快来学学吧！

1、管住嘴

在日常饮食中增加新鲜蔬果的量，避免吃发霉食物和剩菜，少吃腌制食物；规律饮食，保持每天一次排便；不要吃得太烫太辣，否则会灼伤食管，长期刺激容易引发癌变。

2、戒烟限酒

香烟不仅是肺癌的主要诱因，口腔癌、鼻咽癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌和膀胱癌也都跟它有关！

不仅如此，多项研究显示，二手烟中也含有69种致癌物，它也能增加鼻咽癌、白血病、淋巴癌和脑癌风险。

而经常喝酒除了会引起酒精性脂肪肝之外，它还会增加患口腔癌的胃癌风险。





3、定期体检

专家建议，普通人群每年进行一次正规体检，如果发现身体某处不适，还可做针对性地防癌筛查。

而肿瘤高危人群建议每年进行一次防癌体检，以便及早发现癌症病灶。

肿瘤高危人群包括：常接触致癌物的人、有癌前病变的人、住在肿瘤高发地区的人、40岁以上的人、有恶性肿瘤家族史的人。

4、保持体重

英国科学家发现，人越胖，患癌风险越大。

2015年，国际著名医学杂志《柳叶刀》??上有一项研究指出，英国的研究人员对524万成年人进行了7年多的追踪调查，最终发现约有16万人患癌，而17种癌都跟体质指数有关。??

??????比如体质指数每增长5kg/m2，那么患宫颈癌、肾癌、子宫癌、淋巴癌和甲状腺癌的几率就会明显上升。?????

专家建议，成年人的BMI指数最好控制在20-25之间。





5、多运动

运动能促进人体新陈代谢，使毒素更快排出体外。

芬兰的科学家就曾经对2560名中年人进行追踪调查发现，每天进行30分钟中等强度的锻炼，能使癌症死亡率降低50%。

中强度运动包括跑步、游泳、快走等。

6、充足的睡眠

睡觉既是补充体力，也是修复脏器的过程，每天保持充足的睡眠能增强人体抵抗力，更好地抵抗病毒入侵。

??解放军第174医院肿瘤中心主任、博士生导师陈玉强教授表示，熬夜增加患癌几率主要有两方面原因：一方面会引起生物钟紊乱；另一方面，夜晚的灯光还会破坏人体褪黑素的形成，人体缺少褪黑素，乳腺癌、前列腺癌和白血病都容易找上门。

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??美国抗癌协会的调查表明，每晚睡7-8个小时的人，寿命最长。