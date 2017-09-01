这9个身体小症状是癌症前兆，男人一定要重视！

男人是家里的“顶梁柱”，除了要承受工作中的压力之外，还得照顾家里各项事务。所以他们比女人更易得癌，可不巧，他们又是最不重视健康的一类人。其实，在肿瘤初期，身体常常会出现一些小症状，如果忽视了，很可能等着你的就是肿瘤晚期。

有数据显示，癌症已经取代心血管疾病成为我国成年男性的第一死因，看起来“健硕”的男人们，因何成了癌症“候选人”？只因他们忽视了这些身体小症状。

信号一：体重减轻

“体重突然减轻？真好，总算减下去了！”别高兴得太早，突然的体重减轻也可能是身体疾病的征兆。

如果近段时间生活习惯并没有改变，食量也没有下降，但体重却明显下降了，就需要小心，身体有可能得病了。具体标准是，一月内减轻10%以上，应立即就医。

信号二：发热

原因不明的发热也有可能是肿瘤征兆。当然，这里说的原因不明指的是，不是感冒、肺炎等疾病，而是查不出病因的发热，这就极有可能是癌细胞扩散转移所引起的，应重视！

信号三：疲乏

男人累是常态？每天加班、熬夜当然会累，但此“累”非彼“累”。正常的累通过一段时间的调整和休息就能消除，但如果长期如此且无法消除，那就有可能跟癌症有关，如白血病、肠癌和胃癌，都会引起身体疲乏。





信号四：淋巴结改变

颈下、腋下突然出现肿块，且有逐渐变大趋势，这就要当心，可能跟淋巴癌有关。

信号五：乳房肿块

在我们的印象中，乳腺癌是一种“女人病”，所以，男人根本不需要关注乳房症状。其实不然，在所有乳腺癌患者中，男性患者占1%~2%，所以日常生活也不能忽略它哦！如果在乳房上发现肿块，一定要及时就医，很有可能是乳腺癌。

信号六：睾丸变化

睾丸癌虽发病率低，但跟生殖有关，一旦患上，会引起生育问题，所以也是不容小觑的。据悉，睾丸癌的易发病年龄在20-39岁之间，这个年龄层的男性朋友应每月对睾丸进行自查，一旦发现疼痛、大小异常、结块等症状，应及时就医。





信号七：持续咳嗽

如果连续咳嗽超过3、4个星期，那就不单单是感冒这么简单了，一些重大疾病如支气管炎、肺癌也会引起持续咳嗽。

信号八：异常出血

尿血、便血、咯血都属于异常出血，都是重大疾病的表象，绝不可以忽视。

信号九：排尿异常

男人很容易出现泌尿系统的问题，最常见的就是尿频、尿急、尿痛、尿不尽等，这都跟泌尿系统疾病有关，甚至有可能是前列腺癌。