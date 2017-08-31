第三代灵芝孢子粉对胃有什么调理作用？

灵芝孢子粉对胃有什么调理作用？常见的胃部慢性疾病有哪些？第三代去壁灵芝孢子粉对胃的调理是一个怎样的过程？

常见的胃部疾病有哪些？

胃病，是很多和胃相关疾病的统称，基本都会有相似的症状。比如上腹部的不适、饭后饱胀、疼痛、嗳气、恶心和呕吐等。临床上较多的胃部恶性疾病有急性胃炎、慢性胃炎、胃溃疡以及胃息肉等。

对于有胃的慢性疾病和胃不好的人群都是可以服用第三代去壁灵芝孢子粉的。

灵芝孢子粉在《本草纲目》中被列为是“上药”是没有毒副反应的。所以一般来说也是可以空腹服用的，且饭前用温水服用更利于吸收，药效也会较好。但是对于那些肠胃功能不好的，特别是有胃的慢性疾病的人群建议饭后服用。

胃不好的患者在服用第三代去壁灵芝孢子粉后可增强抵抗免疫力，对胃也是有一定调节作用的。孢子粉有保护胃黏膜的作用，若是患者在治疗中配合第三代灵芝破壁孢子粉，可以提高机体免疫抵抗力的同时，也能促进淋巴细胞的增值及白介素的分泌。有辅助修复受损组织功效，也能辅助调理治疗中有胃出血的症状。

胃不好的人群在平时一定要注意养成良好的饮食习惯。注意食物原材料的新鲜和健康，吃饭吃菜不要暴饮暴食，注意荤素搭配。避免给病人的肠胃造成运转负担，日常的饮食注意和改变可以防止胃部疾病的出现和发生。

慢性胃炎患者中约有40%都会有脾胃虚弱的症状表现，而灵芝孢子粉则可以增强和调节消化系统的功能，减弱病菌感染，促进胃肠的吸收和分泌功能，同时胰腺分泌功能也会有所提升，从而达到调节胃液分泌及缓解胃肠道痉挛的目的。

灵芝孢子粉也有调节胃粘膜局部微环境的作用，增强胃的抗病能力，重新恢复稳态，这是第三代灵芝孢子粉治疗慢性胃炎的主要作用机理。此外孢子粉对消化性的溃疡也有一定调理机制。