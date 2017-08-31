慢性肠胃疾病应该如何调理？可以服用孢子粉吗？

随着现代生活节奏的加快，很多人因为饮食的不注意，常常身患慢性的肠胃疾病而自己却不知道。慢性肠胃产生的因素是什么？如何进行肠胃的调理，是否可以服用第三代去壁灵芝孢子粉？

所谓胃病，俗称胃痛，实际上也是胃的许多病症的通称。但人们常说的胃病一般指的是胃炎和十二指肠溃汤病。而胃炎是胃黏膜炎症的总称，常发生于40-50岁之间，且男性多于女性。

引起肠胃慢性疾病的原因主要有遗传、环境、饮食、药物和细菌感染等。而其中最为重要的当属饮食因素了。

饮食的不规律，暴饮暴食。比如长时间的挑食，以至于营养的不均衡，长期的暴饮暴食也会引起胃的不适应。特别是经常频繁的加班人群，都有不同程度的胃病，其可能和加班、熬夜、晚餐的不及时等有关，导致胃部负荷过大而引起疾病。

胃炎的症状可轻可重，常见的症状主要有上腹部的不适或疼痛，恶心呕吐、腹泻和食欲不振等。

疼痛：这是胃病常见的症状，引起疼痛的原因有很多，表现形式也较为复杂。其病因主要有气滞、受寒、血瘀等，表现形式有绞痛、刺痛和隐痛。

食胀：由于食物摄入的过多，胃不能正常消化食物，或是肠胃的蠕动过慢，新陈代谢较弱等都会导致食胀。

气胀：这也是胃病较为常见的症状。如果脾胃运转机制失衡，或是因寒受阻，都会引起胃内气体不能及时正常得排出，从而产生气胀症状。

平时应注意养成良好的生活饮食习惯，禁食过多的冰冻和过烫食物。以避免对胃的过度刺激，饮食要注意温度适中。

忌食油腻、肥厚、煎炸和烧烤食物。平时饮食也要以简单清淡为主，不能为了一时贪嘴而食用太多的油腻食物。

对于肠胃不好的人群建议平时也可服用第三代去壁灵芝孢子粉，不仅可以提升抵抗力。对肠胃道也有一定的舒缓调节作用，可改善现代人群的慢性肠胃疾病。