39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 新闻 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多

您当前的位置：首页 > 癌症 > 灵芝抗肿瘤专题 > 放化疗100问 >正文

甲状腺癌导致甲亢的饮食护理

2017-08-31        
复制网址

　　甲亢是甲状腺癌比较少见的一种并发症，如果出现了甲亢，则不利于甲状腺癌患者的恢复，除了积极配合治疗，还可以通过饮食进行一定的调养。

　　1.甲亢会使人的营养消化巨大，病人的胃口会增大，但是人仍然会消瘦，因此饮食上主要是补充高营养的物质来平衡被消耗的部分。可以吃一些鱼虾、瘦肉、动物内脏、牛奶、豆制品等补充优质蛋白质的食物，但是注意如果病人有高血脂的话，要限制脂肪的摄入，动物内脏之类的，减少量。

　　2.同样的，蔬菜水果等富含维生素的食物也不能少，能补充因为代谢过于旺盛而导致的消耗过多，减轻症状。

　　3.甲亢需要减少碘的摄入，因此像海带、海鱼海虾等要少吃。如果摄入过多的碘，短期会出现一定的抑制反馈作用，但是时间一长，机体就会出现调节性的适应，导致甲亢的症状更加严重，还有可能导致甲状腺硬化。

　　4.多喝水，由于病人的代谢较为旺盛，水的排出也是比较快的，因此需要及时的补充。

　　5.忌食辛辣食物，因为甲亢病人是处于一个比较兴奋的状态的，因此有刺激性的食物，包括像茶、咖啡等兴奋性的饮料都不能食用。

　　6.花生有助于抑制甲状腺素合成，可以吃，西瓜、冬瓜等凉性食物可以降火，清热解毒。病人还可以服用第三代的去壁灵芝孢子粉配合铁皮枫斗，有助于调养，同时孢子粉本身是有抑癌作用的，可协同治疗癌症，在化疗期间能减轻药物副作用，因此成为很多癌症病人的选择。

　　即便是不幸出现了甲亢，病人也不要灰心，保持积极的心态配合医生进行治疗，就能很好的改善自身的状况。

推荐阅读

寿仙谷院士专家工作站晋级为省级院士专家工作站

继“武义寿仙谷中药炮制技艺”于2014年年底[详细]

灵芝制剂结合肿瘤化疗药物 对生命周期影响对比

灵芝的抗肿瘤作用一直是国内外瞩目的研究课[详细]

>>更多媒体报道
>>更多案例解读
晚期胰腺癌服用灵芝（灵芝孢子粉）后带瘤生存
晚期胰腺癌服用灵芝（灵芝孢子粉）后带瘤生存
李XX，男，78岁，美籍华人，2009年2月，因上腹部剧痛就...[详细]
乳腺癌化疗服用灵芝孢子粉治疗效果良好
乳腺癌化疗服用灵芝孢子粉治疗效果良好
2008年3月7日，因左乳肿块3个月到XX医院诊治，经红外线...[详细]
卵巢癌化疗服用灵芝孢子粉毒副作用减轻
卵巢癌化疗服用灵芝孢子粉毒副作用减轻
2009年10月腹胀、腹痛、腰痛、腹水及下肢水肿一月余，就...[详细]
39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 联系我们