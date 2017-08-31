甲状腺癌导致甲亢的饮食护理

甲亢是甲状腺癌比较少见的一种并发症，如果出现了甲亢，则不利于甲状腺癌患者的恢复，除了积极配合治疗，还可以通过饮食进行一定的调养。

1.甲亢会使人的营养消化巨大，病人的胃口会增大，但是人仍然会消瘦，因此饮食上主要是补充高营养的物质来平衡被消耗的部分。可以吃一些鱼虾、瘦肉、动物内脏、牛奶、豆制品等补充优质蛋白质的食物，但是注意如果病人有高血脂的话，要限制脂肪的摄入，动物内脏之类的，减少量。

2.同样的，蔬菜水果等富含维生素的食物也不能少，能补充因为代谢过于旺盛而导致的消耗过多，减轻症状。

3.甲亢需要减少碘的摄入，因此像海带、海鱼海虾等要少吃。如果摄入过多的碘，短期会出现一定的抑制反馈作用，但是时间一长，机体就会出现调节性的适应，导致甲亢的症状更加严重，还有可能导致甲状腺硬化。

4.多喝水，由于病人的代谢较为旺盛，水的排出也是比较快的，因此需要及时的补充。

5.忌食辛辣食物，因为甲亢病人是处于一个比较兴奋的状态的，因此有刺激性的食物，包括像茶、咖啡等兴奋性的饮料都不能食用。

6.花生有助于抑制甲状腺素合成，可以吃，西瓜、冬瓜等凉性食物可以降火，清热解毒。病人还可以服用第三代的去壁灵芝孢子粉配合铁皮枫斗，有助于调养，同时孢子粉本身是有抑癌作用的，可协同治疗癌症，在化疗期间能减轻药物副作用，因此成为很多癌症病人的选择。

即便是不幸出现了甲亢，病人也不要灰心，保持积极的心态配合医生进行治疗，就能很好的改善自身的状况。