说到肺癌的危险因素，大部分??的第 一反应就是吸烟，但是还有一种因素常常被忽略，那就是厨房的油烟。

很多人不吸烟，周围也没有吸烟人群，仍然患了肺癌，除了大环境的影响，还有一个重要原因就是厨房油烟。据研究表明，厨房是整个家庭环境中空气最糟糕的地方，煤气和天然气等使用时会释放CO、CO2等有害气体，包括烹饪时的油烟，都容易对呼吸道和肺造成损伤，尤其是长期处在这种环境当中的人群。

在高温下，油会裂解产生丙烯醛、苯并芘等物质，会刺激眼、鼻腔、咽喉、呼吸道黏膜，长期吸入则会导致呼吸系统的疾病，导致肺炎甚至是肺癌。

那么，有没有什么办法可以改变这种状况呢？

使用油烟机

这是最基本的，并且要尽量选择好的油烟机，如果能使用与抽油烟机一体的电磁炉也是一种好的选择。烹饪结束过几分钟之后再关闭油烟机。另外，要注意定期清洁，否则油烟机无法发挥其应有的功效。

保证通风

很多人在烹饪时，为了避免油烟飘到客厅，都会将关的紧紧的，殊不知，这样对自己的伤害是最 大的，因此至少需要开窗，结合油烟机，能大大减少对自己的伤害。

降低烹饪温度

不要使用过高的温度进行烹饪，这样一方面能减少有害物质的产生，另一反面也能保证食物的营养。

健康生活

很多人因为职业例如厨师或者其他因素不得不长期处于这样的环境当中，可以选择在日常生活中进行调养，例如服用第三代去壁的灵芝孢子粉，其富含的灵芝多糖和三萜能抑制癌细胞的生长，对于预防有一定积极意义。??