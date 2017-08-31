我们知道，手术和放化疗是治疗癌症的三大基本方法，对于肺癌来说也是一样，除了这几种疗法，还有一些其他的方法，下面将进行简单的介绍。

手术??

是最常用的治疗方法。手术被认为是有根 治可能性的治疗手段，因此在很多情况下，医生在治疗时的首 选方案都是手术。一般情况下，早期的肺癌好的治疗方法是手术，对于身体状况尚佳能够接受手术的，通常都是选择手术切除，部分病情发展但是也可以通过放化疗缩小病灶，进而获得手术机会。而对于晚期的患者，也可以采用姑息性手术，通过部分切除来改善患者的症状。

放疗??

同手术一样，放疗也是局部治疗，常用于小细胞肺癌，因为小细胞肺癌的癌细胞对放射线较为敏感，能取得较好的治疗效果。还可以应用于术前和术后，用于减小或清除残余病灶。但是放疗也会损伤正常的细胞，产生很多不良反应，这方面可以通过饮食上进行调理，例如服用第三代去壁的灵芝孢子粉，能减轻副作用，也有抑制癌细胞生长的作用。

化疗

对于无法进行手术的患者，基本上就会以化疗为主要治疗方法，特别是小细胞肺癌，对化疗的敏感性很高，腺癌和鳞癌的敏感性也较好，虽然化疗会带来很多毒副作用，但是考虑到化疗的治疗效果，还是值得应用的。至于副作用，可以通过其他方法解决。前面提到的孢子粉，在减轻副作用方面有很好的效果，尤其第三代的孢子粉，由于提升了有效成分吸收度，更适合肿瘤治疗人群，是很多病人在化疗期间的选择。

靶向治疗

是应用靶向药物进行治疗，相较于普通化疗，优势在于治疗更精准，减少了一定的损伤。但是并非所有人都适用。

介入治疗

通过微创进行药物治疗，在一定程度上减轻患者的痛苦。

生物免疫治疗

通过调节免疫力达到抑制癌细胞的目的，用于辅助治疗。