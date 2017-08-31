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癌症化疗的护理注意事项

2017-08-31        
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　　在癌症的治疗当中常常会用到化疗，但是化疗会有很多副作用，令病人不适乃至痛苦，这里介绍一些护理的小措施，可以帮助减轻症状，改善病人的状态。

　　在化疗之前，病人需要进行全身性的清洁，包括洗头和洗澡。如果可以的话，是建议病人剪短头发的，一来在化疗过程中需要保持放松，短发披散着比较方便，二来脱发的症状看起来不会那么严重，有助于缓解病人的心理压力。

　　在化疗过程中，如果出现疼痛等不适感觉，不要自行调节速度，因为用药的输入剂量和速度都是经过计算的，此时应当及时通知护士或者医生。如果出现了皮肤的问题，也不要自行涂抹药膏。

　　在化疗之后，短时间内是不能使用热水洗澡的，否则可能导致药的外渗，可以选择用湿毛巾进行擦拭。包括洗手，都不能用过热的水。

　　药物会带来消化系统的副作用，病人会出现恶心呕吐的症状，必要时可以服用止吐药，还可以服用第三代的去壁灵芝孢子粉，有助于减轻副作用，还能够协同药物进行治疗。另外，还会有腹泻或者便秘的症状，腹泻则要注意少食多餐，流食为主，而便秘则要多吃蔬果。

　　病人由于长期卧床可能会出现一定的四肢水肿现象，也会在一定程度上导致便秘。每天可以下床走动一会，另外对四肢进行按摩，有助于缓解水肿的现象。

　　在化疗过程当中，要密切注意病人的状态，出现什么问题及时的通知医生，切勿在不清楚的情况下擅自采取措施。

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