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如何做到结直肠癌的早发现？

2017-08-31        
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　　结直肠癌是消化系统的高发癌症，同大部分癌症一样，早期的结直肠癌预后还是相对加好的，因此早发现就成为治疗的关键。

　　想要做到早发现，首先要了解导致结直肠癌发生的原因有哪些。

　　遗传

　　首先提到遗传，并不是因为它是最关键的因素，而是因为，它是我们无法控制的因素。有家族病史的人，比其他人患癌的风险更高，这类人群最 好是定期做肠镜检查。

　　饮食

　　饮食这块可以说是非常大也非常重要的一个因素了，作为消化系统的一部分，结直肠受到饮食的影响是非常大的。

　　高脂和高蛋白的饮食会增加结直肠癌的发生风险，因此要注意摄入量。其实不光是结直肠癌，过多的脂肪和蛋白质会导致很多疾病例如三高、胃癌等。现在很多人爱吃烧烤、火锅、串串，包括之前流行过一段时间的炸鸡配啤酒，客观上来讲，这些烹饪方式做出来的食物，都是不健康的，吃多了肯定弊大于利。

　　而蔬菜水果和粗粮则是公认的健康食物，很多研究也表明蔬果能降低患癌的风险，这些食物中含有丰富的维生素，有助于人体健康，还能帮助消化。在预防上，还可以服用第三代去壁的灵芝孢子粉，具有一定的抑制癌细胞生长的作用，同时也有缓解高血脂的作用，作为日常保健服用是非常好的。

　　当然，脂肪和蛋白质也是要吃的，人体的新陈代谢同样不能缺少它们，控制好量即可。

　　其他

　　诸如肥胖、肠炎等也与结直肠癌的发生有关，同时疏于锻炼也会增加患癌的风险。

　　及时有家族病史的人群会有更高的发病风险，但是这并不意味着他们一定会发病，反而是那些不注重健康生活的人，可能患癌的风险更高。因此对我们所有人而言，规律饮食、健康生活、定期检查，是预防癌症发生的三大法宝。

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