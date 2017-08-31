做好这几件事，就能远离肝癌

肝癌在我国也是比较常见的癌症之一，并且逐渐出现年轻化的趋势。由于大部分人在确诊时已经是中晚期，因此预防肝癌成为重要的环节。

肝炎的预防和治疗

有一部分的肝癌是从肝炎转变而来的，通常是由肝炎逐步演变成肝硬化，进而发展成肝癌。因此，做好肝炎的预防和治疗，是预防肝癌的重要措施。

对于肝炎的预防就是疫苗，目前我国对乙肝疫苗注射已经普及，对于乙肝病毒携带者而言，其子女在出生时还要注射乙肝免疫球蛋白。

对于肝炎患者而言，要积极治疗，避免进一步恶化甚至导致肝癌的形成，而病毒携带者也应定期进行检查。

少饮酒

酒精在进入人体后，通过肝进行分解，如果过度饮酒，一方面给肝脏带来重负，另一方面分解出来的物质——乙醛得不到及时的转化，就会对肝脏产生毒性作用，导致肝细胞的死亡。尤其是对于肝炎以及有肝炎病史的人，喝酒会进一步促进肝癌的发生。

但是对于有些人来说，因为工作或者其他原因需要喝酒，此时可以用其他方法保护自己的肝脏，例如服用第三代的灵芝孢子粉，具有保肝护肝的作用，能帮助解酒，减轻肝脏的负担。

饮食卫生

饮食当中要注意卫生，尤其是海鲜、生食之类。水质的不卫生也会导致肝癌的发生，被污染过的水含有有机致癌物质，浮游生物、水藻等也会产生毒素，对人体尤其是肝脏造成损伤。

另外，已经发霉的食物不能吃，尽管已经强调了很多遍，但是还是有部分人仍有舍不得的心理，特别是老一辈的人。发霉的食物当中会有黄曲霉素，这是一种强致癌物质，不仅对于人类，还会导致很多动物发生肝癌，因此一定要重视。

在日常生活中，其实只要做好这些事情，就能大大降低患肝癌的风险。