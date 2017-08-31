肺癌晚期会发生各种器官的转移，其中脑部的转移是最为常见的，对于脑部的转移，通常使用放疗来进行治疗。

对脑部的放射治疗是最常用的治疗方法，同时用药减轻水肿的症状，常用药为地塞米松。具体的放疗手段又分为全脑性的放射或者是立体定向放射。

全脑的放射是最常用的，可单用，或用于术后辅助以及伽马刀治疗辅助，有助于控制病灶。

立体定向放射结合了影像技术，借助计算机的运作，精准的找到病灶并进行放射治疗，已达到手术的效果。造成的创伤小，又不会引起出血，同时由于放射的精准性，对周围健康组织的损伤夜宵，是比较好的治疗方法。

伽马刀就是立体定向放射的一种，也是比较为人所知的一种，因其微创、效果好、病人恢复快等优点成为很多病人的选择。另外，对于靠近重要脑部组织、或者位置较深、并且体积不超过3cm的情况，伽马刀是治疗手段。而且伽马刀还能同时控制多个病灶，也可用于手术切除后的控制。

对于小细胞肺癌，可以进行预防性的放射，能够降低发生脑转移的几率。

在早期的治疗当中，认为发生脑转移之后，重点应当是对转移病灶的治疗，但是经过长久的探索，发现即使实在转移之后，对肺部的原发灶进行切除后，有利于病人的生存。除了治疗之外，病人还可以在饮食上进行改善，均衡营养补充，营养跟上了病人的感受也会好很多，至于放疗导致的饮食障碍可以通过服用灵芝孢子粉解决，建议病人选择第三代的孢子粉，去壁的技术使其有效成分更容易被人体吸收，适合肿瘤人群。