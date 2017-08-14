2017-08-14 湖南省肿瘤医院

2017年8月1日下午，应医院临床心灵关怀小组之邀，我在医院门诊大楼十楼开展了《医患携手，共同抗癌》大肠癌专题科普治疗讲座。作为临床心灵关怀小组系列专题讲座的第四位讲课老师，能够为病友们在抗癌道路上提供一些力所能及的帮助，我倍感荣幸。我希望开展此类讲座，可以提升病友们的肿瘤防治意识，培养他们的健康生活理念，同时也让他们能够重视自身的情绪调节，通过由内至外，学会如何更好的去抗击肿瘤，远离"癌魔"。

鉴于大肠癌在人群中的高发病率，以及年轻患者的逐年增加，我的讲座主要内容就是围绕如何用科学的方法防治大肠癌展开。大肠癌是指原发于直肠和结肠的癌肿，是北美、欧洲及澳洲等发达国家发病率较高的癌肿之一。但近年来，随着生活方式以及饮食结构的西方化，我国大肠癌的发病率及死亡率亦逐年增长，且30%以上的患者就诊时已属晚期。所以大肠癌的预防十分重要，预防大肠癌一要做到保持健康的生活方式和饮食习惯，多做运动增加新鲜蔬菜水果的摄入；二要做到重视自身的异常症状，如大便习惯突然改变，出现腹泻、便秘、便血、腹痛、头晕乏力等，及时到医院就诊排除大肠肿瘤；三要做到发现家族中有亲属患有大肠癌及相关的肿瘤，最好到专业的机构咨询并进一步检测遗传的风险，以期早期发现，采取相应的措施。

那么，大肠癌患者该如何进行治疗呢？一是手术治疗，手术治疗是最佳的根治大肠癌的治疗方法，凡适合手术的患者，应及早行手术切除治疗。二是化学药物治疗：大肠癌根治术后，仍有50%的病例复发和转移，因此术前、术后化疗有可能提高根治术后5年生存率。三是放射治疗：术前放疗，可缩小肿瘤，提高切除率，术后放疗，可杀死残留的肿瘤细胞。 四是内镜下治疗：对于早期粘膜层癌，可内镜下切除，晚期肿瘤，可在内镜下放置支架，以防狭窄及梗阻。五是中医中药治疗：可作为辅助及支持结肠癌的治疗方法，改善症状，延长生存期。

在大肠癌的防治中，心理因素和情绪调节也必不可少。“哀莫大于心死”，有时候得了癌症并不可怕，可怕的是病人在精神上先垮了。有些人一旦得知自身患了癌症，往往表现出来的是恐惧，是绝望，感觉天塌了下来，被判了死刑，乃至放弃了治疗。虽说癌症近些年来的死亡率正在逐步提高，但癌症绝非绝症，只要你认识它，了解它，再加上现在先进的医学治疗，还是有很大几率治好的。所以说，要治癌，先治心，不能让患者掉入绝望的深渊。这需要家属、朋友和医生的帮助，从思想上解决病人的负担，消除顾虑，调整情绪。在治疗中，医生也应该给予病人信心，让他们相信奇迹会发生在自己身上。

医患携手，共同抗癌！相信在湖南省肿瘤医院、在临床心灵关怀小组、在医生和病友的共同努力下，我们能够战胜癌魔，为生命的灿烂而喝彩！